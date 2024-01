Rainbow Six: Siege – Mit Tubarão-Operator Gegner kälteschocken – So geht’s!

Seit geraumer Zeit ist Operation “Deep Freeze” bereits online und immer noch versuchen Spieler, mit den zahlreichen Neuerungen der neuen Season klarzukommen. Mit Tubarão betritt Operator Nummer 70 das Schlachtfeld von Rainbow Six: Siege und einmal mehr gilt es, die beste Herangehensweise an den neuen Defense-Operator zu finden.

Kurz zu den Hardskills des neuen Verteidigers:

2 Armor / 2 Speed

Primärwaffen: MPX oder AR-15.50

Sekundärwaffe: P226 mk 25

Secondary Gadget: Annäherungsalarm, C4

Spezialfähigkeit: 4 Zoto-Kanister

Mit Tubarão haben wir nun also schon den dritten Defense-Operator, welcher eine MPX als Primärwaffe bekommt. Bisweilen war diese Waffe nur Valkyrie und Warden vorbehalten. Aufgrund der hohen Feuerrate ist sie eine äußerst gefährliche Waffe, vor allem im Nahkampf. Als sogenannter „2-Speed-Operator“ ist er, was Geschwindigkeit und Rüstung angeht, ziemlich balanced. Er kann sowohl als Anchor direkt auf der Bomb-Site als auch als Roamer verteilt über die ganze Map eingesetzt werden. Allerdings drängen ihn seine Zoto-Kanister hauptsächlich in die erste Kategorie. Warum? Das erklären wir jetzt.

Rainbow Six: Siege – Wann macht Tubarão am meisten Sinn?

Tubarão ist ein vielseitiger Operator, der auf einigen Maps zu Einsatz kommen kann. Er ist sogar so vielseitig, dass es schwer ist, ihn in eine bestimmte Rolle zu packen. Mit der Möglichkeit, Fußspuren aufzudecken, eignet er sich gut als „Intel-Operator“. Allerdings liegt die Hauptaufgabe seiner Fähigkeit darin, Gegner zu verlangsamen und deren Gadgets einzufrieren, um somit den Angriff hinauszuzögern und Zeit von der Uhr zu nehmen. Somit kann er auch als „Delay-Operator“ gesehen werden. Die Wahl zwischen dem Annäherungsalarm und dem C4 wird den wenigsten schwerfallen. Das C4 ergänzt nämlich hervorragend seine Spezialfähigkeit – den Zoto-Kanister.

Generell lässt sich aber sagen, dass er auf Maps bzw. Bomb-Sites hilfreich ist, die sehr „utility heavy“ sind. Beispielsweise in Garagen, da man hier das Aufbrechen einer Wand hinauszögern und mithilfe seiner Teammates vielleicht sogar komplett verhindern kann. Auch Bomb-Sites, die im Keller oder Erdgeschoss liegen, eignen sich gut, da hier die Fähigkeit von Tubarão richtig zum Tragen kommt. Planen Angreifer z. B. die Decke über eine Bomb-Site zu zerstören, kann der Zoto-Kanister einfach an der Decke platziert werden. Dadurch deckt man die Position des Gegners auf und der nächste Kill ist nur ein C4 weit entfernt.

Wie funktionieren die Zoto-Kanister von Tubarão?

Der Zoto-Kanister von Tubarão gehört zu den Wurfgeräten dieses Spiels. Er ist somit sehr mobil einsetzbar und kann unabhängig von anderen Gadgets genutzt werden. Er hat die Aufgabe, Gegner zu verlangsamen, jedoch ohne diesen Schaden zuzufügen. Verirrt sich ein Angreifer im Aktionsradius des Zoto-Kanisters, hinterlässt er Fußspuren, welche für die Verteidiger wiederum sichtbar sind. Zudem löst er direkt bei Kontakt aus und hat eine Wirkdauer von etwa elf Sekunden, danach löst er sich auf und verliert seine Wirkung. Timing spielt hier also eine essenzielle Rolle.

Aber nicht nur für die Gegner an sich kann der Zoto-Kanister zu einer echten Qual werden. Auch bei deren Gadgets zeigt der Zoto-Kanister seine Wirkung. Operator wie Thermite, Fuze oder Ash können ihre Fähigkeiten nicht mehr so frei einsetzen, wie das bisher der Fall war. Plant Thermite beispielsweise, eine verstärkte Wand mit seiner Sprengladung zu zerstören und gerät dabei in der Falle des Zoto-Kanisters, verzögert sich die Sprengung um die bereits erwähnten elf Sekunden. Erst danach geht die Ladung hoch. Das ist wertvolle Zeit, die bei einer kurzen Rundendauer von nur drei Minuten (Ranked) nicht gerade unwichtig ist. Mal davon abgesehen, dass Tubarão ganze vier Kanister jede Runde zur Verfügung stehen.

Aber Achtung: auch eigene Team-Gadgets bleiben vor dem Zoto-Kanister nicht verschont. C4s können deaktiviert, Kapkan-Fallen ausgeschaltet und Smoke-Kanister unbeabsichtigter Weise eingefroren werden. Sollte es also Tubarão in euere Lineup schaffen, ist eine koordinierte Absprache vonnöten, um die alles entscheidende Runde nicht wegen eines falschen Moves zu verlieren.

Wie kann man den Zoto-Kanister kontern?

Wie jedes Gadget in Rainbow Six: Siege hat auch dieses einige Konter, die es als Tubarão-Spieler zu beachten gilt. Neben dem einfachen Abschießen per Waffe kann er auch durch Gadgets wie z. B. Granaten oder Breaching Charges zerstört werden. Aber auch Twitch-Drohnen und Zeros Laser zerstört werden. Von EMP-Granaten bleibt er allerdings verschont, was ihn von einigen anderen Verteidiger-Gadgets unterscheidet. Grundsätzlich wird es dem Gegner schwerfallen, etwas aktiv gegen den Zoto-Kanister zu unternehmen, da dieser meistens vom Inneren der Bomb-Site aus gespielt wird und somit in besten Händen der Verteidiger liegt.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.