Rainbow Six: Siege – Mit Pulse legal wallhacken

Jack Estrada, besser bekannt als „Pulse“ ist seit der ersten Stunde Teil von Rainbow Six: Siege und stößt mit seinem Gadget erst einmal den Grundprinzipien eines jeden kompetitiven Spiels vor den Kopf. Ein integrierter Wallhack, welcher sich in Form seines „Cardiac Sensors“ nutzen lässt. Beschäftigt man sich ein wenig mit seiner Spezialfähigkeit stellt man, dass es gar nicht so overpowered ist, wie es auf den ersten Blick scheint.

Warum Pulse der Operator für Support-Spieler ist

Pulse könnte mit seiner Spezialfähigkeit vor allem für die Spieler interessant sein, die mehr Wert auf Kommunikation als auf reines Gunplay legen. Sein Gadget, der Cardiac Sensor, drückt ihn nämlich in eine sehr passive Situation, da er während der Nutzung des Gadgets kein Zugriff auf seine Waffen hat. So kann er die Gegner zwar sehen, ihnen jedoch keinen direkt Schaden zufügen. Was macht man da? Nun ja, seine Teammates auf den Gegner aufmerksam machen.

3 Speed / 1 Armor

M1014 / UMP45

M45 MEUSOC / 5.7 USG

C4 / Deployable Shield / Observation Blocker

Cardiac Sensor

Über die letzten Jahre ist Pulse in Bezug auf Pick-Rate immer mehr zurückgegangen – vor allem im kompetitiven Spiel. Grund dafür sind zum einen die wechselnde META und zum anderen die zahlreichen neuen Operatoren, welche Pulse immer mehr auf die Ersatzbank gedrückt haben. Trotzdem kann er auf der ein oder anderen Map immer noch eine solide Wahl sein. Spielt man beispielsweise auf Bank, kann er sowohl im Kellerbereich als auch im Erdgeschoss eine echte Waffe sein.

Wie kontere ich Pulse in Rainbow Six: Siege?

Die Möglichkeiten, Pulse zu kontern, sind ehrlicherweise etwas begrenzt. Zu den beliebtesten Kontern gehören auf alle Fälle die EMP-Granaten von Thatcher. Diese können den Cardiac Sensor für eine gewisse Zeit deaktivieren. Auch IQ kann mit ihrem Gadget Pulse durch Wände und Decken erkennen und ihn mit ihrer Pistole ggf. sogar töten.

Sollten diese bieden Möglichkeiten keine Option sein, bleibt einem nur noch die gute alte Twitch-Drohne. Befindet sich Pulse gerade in seinem Gadget und Twitch schockt ihn mit ihrer Drohne, wird er für eine ganz kurze Zeit aus dem Sensor geworfen.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.