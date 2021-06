Rainbow Six Quarantine offiziell in ,,Extraction“ umbenannt

Rainbow Six Quarantine - (C) Ubisoft

Rainbow Six Quarantine erscheint nicht mehr als solches. Vielmehr hat Ubisoft dem Spiel jetzt offiziell den Beinamen ,,Extraction“ verpasst. Diese Nachricht erreicht uns im Zuge der bald startenden E3, bei der auch dieses Jahr einige tolle Neuankündigungen und Spielmaterial zu erwarten ist.

Auch Ubisoft ist wieder vertreten. Mit ihrem eigenen kleinen Event ,,Ubisoft Forward“ dürfen Fans der Spiele wieder einiges erwarten. Darunter vielleicht sogar auch erste Informationen zu Assassin’s Creed: Meteor? Das Event findet diesmal am 12. Juni um 21 Uhr statt. Fans der ,,Tom Clancy“-Reihe können sich dabei auf erstes Spielmaterial, sowie viele Informationen rund um die Veröffentlichung freuen.

Mit einem ersten Teaser, kann man sich in der Zwischenzeit schon einmal auf den kommenden großen Reveal einstellen.

Rainbow Six Quarantine – von Parasite zu Extraction.

Rainbow Six Extraction ist schon seit mehreren Jahren in Entwicklung. In dieser Zeit hat das Spiel allerdings auch mehrere Namensänderungen durchgemacht. So wurde der Shooter zunächst mit dem Beinnamen Quarantine vorgestellt. Obwohl es als nicht bestätigt gilt, hat das Unternehmen wegen der Covid-19-Pandemie im letzten Jahr, jedoch von diesem Titel abgesehen.

Daraufhin war das Taktik-Spiel unter dem Namen Parasite bekannt. So berichteten wir schlussendlich auch darüber, als vor einiger Zeit die ersten Gameplay-Leaks auftauchten. Mittlerweile haben sich die Entwickler bei Ubisoft aber offensichtlich auch gegen diesen Namen entschieden, wodurch das Spiel nun offiziell den Titel Rainbow Six Extraction trägt.

Wie sehr sich auch das Spiel in der Zwischenzeit verändert hat, ist indes nicht bekannt. Wir wissen allerdings, dass ihr in Extraction in einer dreiergruppe kooperativ gegen eine Alienbedrohung kämpft. Dabei könnt ihr aus einem der zahlreichen Operatives wählen, die bereits aus Siege bekannt sind.

Genauere Details gibt es jedoch ab dem 12. Juni um 21 Uhr, wenn Ubisoft Forward und die Electronic Entertainment Expo 2021 starten.