Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer gibt Überblick über Gameplay

Rainbow Six Extraction (C) Ubisoft

Für all jene die bisher noch keinen Überblick über Rainbow Six Extraction hatten, bekommen nun einen fünf-minütigen Gameplay-Trailer von Ubisoft spendiert. Früher bekannt als Tom Clancy’s Rainbox Six Quarantine, wurde der Name aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 in Extraction umbenannt.

Das Spin-Off zu Rainbow Six Siege, bei dem Koop-Gameplay für bis zu 3 Spieler im Mittelpunkt steht, werden in Extraction Feinde und Ziele in jeder Mission prozedural geniert, sodass jede Mission sich einzigartig und dynamisch anfühlen wird. Ursprünglich sollte der Shooter am 16. September 2021 erscheinen, wurde jedoch verschoben. Nun haben Fans von Rainbow Six einen neuen Trailer erhalten, um die Zeit bis zum Release zu überbrücken.

Advertisment

Rainbow Six Extraction-Trailer zeigt Operatoren, Waffen, Gadgets und Tools

Der neueste Gameplay-Trailer zu Rainbow Six Extraction zeigt uns 18 verschiedene Operatoren, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten, Spielstilen und Anpassungsoptionen. Wie der Ubisoft Game Director Patrik Méthé bereits bestätigt hat, werden alle Operatoren aus Rainbow Six Siege übernommen, da Extraction keine eigenen neuen Operatoren enthalten wird.

Ein großer Teil des Trailers wird dann darauf verwendet, verschiedene Gadgets und Tools kurz zu beschreiben, mit denen sich taktische Vorteile erzielen lassen. Insgesamt wird es 25 verschiedene Arten von Gadgets und über 65 maßgeschneiderte Waffen geben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rainbow Six Extraction bietet zum Release 12 verschiedene Maps

Bereits zum Release des Spiels wird es 12 “sich ständig weiterentwickelnde” Maps geben, die mindestens dreimal so groß wie jene aus Rainbow Six Siege sind. Wie der Gameplay-Trailer ebenfalls bestätigt, wird es 13 Missionstypen geben. Spieler können wählen, ob sie nach Abschluss eines Ziels extrahieren oder alles riskieren, indem sie in die nächste Zone vorrücken, in der Hoffnung, bessere Belohnungen zu erhalten.

Der Rest des Trailers gibt uns Aufschluss auf das tiefgreifende Fortschrittssystem, dass es Spielern ermöglicht, ihr Spielerlebnis vollständig anzupassen. Es gibt auch Informationen zu allen kostenlosen Post-Launch-Inhalten, auf die wir in Rainbow Six Extraction treffen werden.

Rainbow Six Extraction erscheint voraussichtlich im Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One.