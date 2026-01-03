PS6-Delay? Insider widerspricht jetzt den Gerüchten um Sonys nächste Konsole

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Seit Wochen geistern Berichte über einen möglichen PS6-Delay durch die Gaming-Community. Der Grund: weltweit steigende RAM-Preise, getrieben durch KI-Boom und hohe Nachfrage in der Tech-Branche. Doch nun sorgt ein bekannter Hardware-Insider für Klarheit und nimmt vielen Fans die Sorge, dass Sonys nächste Konsole bereits jetzt ins Wanken gerät. Laut neuen Aussagen gibt es keine Entscheidung, die PlayStation 6 zu verschieben. Vielmehr handelt es sich um branchenübliche Diskussionen, die aktuell nahezu jeden Hardware-Hersteller betreffen.
In einem aktuellen Video widerspricht der bekannte Tech-YouTuber Moore’s Law Is Dead den kursierenden Spekulationen deutlich. Zwar räumt er ein, dass Sony (wie auch alle anderen Konsolenhersteller) die Situation am RAM-Markt genau beobachtet. Seine wichtigste Aussage: Ein konkreter Beschluss, den Release der PS6 zu verschieben, existiert laut ihm nicht.
Seine Aussage fällt eindeutig aus: Sony habe kein internes Meeting abgehalten, in dem ein Delay beschlossen wurde. Die Gerüchte seien vor allem aus Fehlinterpretationen entstanden, nachdem Brancheninsider Tom Henderson auf mögliche Risiken in der Lieferkette hingewiesen hatte, ohne jedoch von einer tatsächlichen Verschiebung zu sprechen.
PS6 Release-Gerüchte: Warum RAM trotzdem ein Thema ist!
Dass das Thema überhaupt diskutiert wird, ist wenig überraschend. Moderne Konsolen sind extrem speicherabhängig, und RAM ist aktuell einer der am stärksten umkämpften „Rohstoffe“ der Tech-Welt. KI-Rechenzentren, Grafikkarten und Smartphones greifen alle auf dieselben Produktionskapazitäten zu. Laut dem YouTuber ist diese Unsicherheit jedoch Teil des normalen Entwicklungsprozesses. Jeder Hersteller, der neue Hardware plant, führt solche Szenario-Analysen durch. Das bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt gefährdet ist, sondern vielmehr, dass Optionen offen gehalten werden.
Besonders wichtig: Die Kernproduktion der PlayStation 6 scheint davon unberührt zu sein. Laut dem Insider hat Sony Interactive Entertainment bereits langfristige Verträge mit AMD und TSMC abgeschlossen. Demnach ist geplant, die AMD-APUs der PS6 ab Mitte 2027 fertigen zu lassen. Entscheidend dabei: APU-Design und RAM-Ausstattung sind getrennte Entscheidungen. Sony kann also die Chips produzieren, während man sich bei der finalen Speicherkonfiguration noch Zeit lässt.
RAM-Entscheidung fällt spät, wie schon bei der PlayStation 4
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Sony solche Entscheidungen oft erst sehr spät trifft. Bei der PS4 wurde die RAM-Ausstattung bekanntlich relativ kurzfristig von 4 GB auf 8 GB verdoppelt. Ein Schritt, der sich später als entscheidender Vorteil erwies. Ähnlich könnte es auch bei der PS6 laufen. Laut MLID will Sony vermutlich bis Ende 2026 abwarten, um zu sehen, wie sich Preise und Verfügbarkeit entwickeln. Erst dann würde final entschieden, ob die Konsole mit etwa 24 GB, 36 GB oder mehr RAM ausgestattet wird.
Ein echtes Delay käme laut dem Insider nur im Extremfall infrage. Sollte sich die RAM-Situation drastisch verschlechtern und wirtschaftlich nicht mehr tragbar sein, könnte Sony den Launch theoretisch auf 2028 verschieben. Aktuell gebe es dafür jedoch keinerlei Anzeichen.
Sowohl Sony als auch Microsoft würden derzeit lediglich beobachten, analysieren und Optionen vorbereiten. Feste Entscheidungen seien frühestens in einem Jahr zu erwarten. Alles andere sei reine Spekulation, laut dem YouTuber, der damit nicht unrichtig liegen dürfte.
Viel Lärm um nichts? Die Gerüchte um einen PS6-Delay klingen dramatisch, halten einer genaueren Prüfung aber kaum stand. Nach aktuellem Stand läuft Sonys Planung wie vorgesehen, und RAM-Fragen sind Teil eines ganz normalen Entwicklungsprozesses. Für Fans bedeutet das vor allem eines: Kein Grund zur Panik. Die PlayStation 6 ist noch nicht in Gefahr. Wir erwarten also den Release also „planmäßig“ Ende nächsten Jahres. Selbst Sony hat dies schon früher bestätigt (genauer im Jahr 2022), dass die nächste Konsole aus ihrem Haus nicht vor 2027 kommen wird.
Fragen & Antworten
- Diese Fragen wurden geklärt
- Hat Sony die PlayStation 6 offiziell angekündigt?Nein. Sony hat die PlayStation 6 bislang nicht offiziell vorgestellt. Es gibt weder einen Reveal noch einen Trailer, noch eine offizielle Produktseite oder Präsentation.
- Hat Sony einen Release-Zeitraum für die PS6 genannt?Ja und zwar indirekt. Im Rahmen von offiziellen Dokumenten aus dem Jahr 2022 (u. a. im Zusammenhang mit der britischen Wettbewerbsbehörde CMA) erklärte Sony, dass eine neue PlayStation-Generation nicht vor 2027 erscheinen wird.
- Hat Sony bestätigt, dass die PS6 2027 erscheint?Nein! Sony hat kein konkretes Release-Jahr bestätigt, sondern lediglich ausgeschlossen, dass die nächste Konsole vor 2027 erscheint. Alles darüber hinaus ist nicht offiziell.
- Hat Sony jemals von einem PS6-Delay gesprochen?Nein. Sony hat zu keinem Zeitpunkt öffentlich von einer Verschiebung oder Verzögerung der PS6 gesprochen, da es bisher auch keinen offiziell kommunizierten Release-Termin gibt.
- Hat Sony sich zu RAM-Knappheit oder Hardware-Problemen bei der PS6 geäußert?Nein. Sony hat keine offiziellen Aussagen zu RAM-Engpässen, Lieferkettenproblemen oder technischen Einschränkungen der PS6 gemacht. Alle entsprechenden Diskussionen stammen aus Analysten- oder Insiderkreisen, nicht vom Unternehmen selbst.
- Hat Sony technische Details zur PS6 bestätigt (RAM, Leistung, Chips)?Auch hier: Nein. Sony hat keine Spezifikationen, keine Leistungsdaten und keine Hardware-Details zur PlayStation 6 veröffentlicht.
- Hat Sony bestätigt, dass an einer neuen PlayStation-Generation gearbeitet wird?Nicht explizit zur PS6. Sony spricht in Geschäftsberichten regelmäßig von der "nächsten Konsolengeneration", ohne Namen, Details oder Zeitrahmen zu nennen. Das gilt als branchenüblich, ist aber keine konkrete PS6-Ankündigung. Trotzdem wird Sony dem Muster folgen und die nächste Konsole "PlayStation 6" taufen.