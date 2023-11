Playstation 5 Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Hardware Release: 19/11/2020 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Playstation 5

In Europa wurden kürzlich starke Rabatte für die PlayStation 5 und die Xbox Series X gesichtet. So bietet die niederländische Website “Cool Blue” Vorbestellungen für die Xbox Series X mit einem beeindruckenden Rabatt an. Bei Amazon Deutschland ist ein ähnliches Angebot erhältlich: ein PlayStation 5-Bundle, das die Launch-Edition der Konsole und Call of Duty: Modern Warfare 3 zum Preis von 499,99 €* beinhaltet.

Beide Bundles sind für den 10. November angekündigt, aber es ist unklar, ob diese Rabatte speziell für diese Händler gelten oder ob sie Teil der geplanten offiziellen Preisreduzierungen von Xbox und PlayStation anlässlich des bevorstehenden “Black Friday” sind.

Black Friday-Angebote: PS5 und Xbox Series X

Im vergangenen Jahr gab es bereits Rabatte für die Xbox Series X. Für die Xbox Series S gab es während des Black Friday ebenfalls erhebliche Preisnachlässe, auch von Microsoft selbst. Wenn es Black Friday-Angebote für die PS5 gibt, ist es wahrscheinlich, dass es sich um die Launch-Modelle der Konsole handelt, und nicht um die neuen “schlanken” PS5-Modelle, die in Europa noch kein Startdatum haben. Die neuen PS5-Modelle werden zuerst diesen Monat in den USA eingeführt, mit einer weltweiten Veröffentlichung in den kommenden Monaten.

Die aktuellen Angebote für PS5 und Xbox Series X könnten darauf hinweisen, dass die Lagerbestände der Legacy-Versionen der Konsolen geräumt werden, um Platz für die überarbeiteten Versionen zu schaffen.