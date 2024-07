PS5 Pro Release: Laut Insider wird sie auf 2025 verschoben

Ein bekannter Insider hat Zweifel an einem Release der PS5 Pro zur Weihnachtszeit 2024 geäußert. Zuvor hatten mehrere Leaks eine Veröffentlichung Ende 2024 vermutet. Doch Sony scheint andere Pläne zu haben, und das erwartete Release-Datum könnte sich verschieben.

Die PS5 Pro soll angeblich eine beeindruckende Leistungssteigerung gegenüber der aktuellen PS5-Konsole bieten. Laut durchgesickerten Dokumenten aus Sonys Entwicklerportal soll die Konsole mit einer 33,5-Teraflop-GPU auf Basis der RDNA 3-Architektur von AMD ausgestattet werden. Dazu kommen verbesserte RAM-Geschwindigkeiten, eine 10 Prozent schnellere CPU und ein neuer ML-basierter Bild-Upscaler namens „PlayStation Spectral Super Resolution“ (PSSR). Die verbesserte Hardware ermöglicht Spiele in 4K bei 60 Frames/Sekunde, und einige Titel könnten sogar 120 Bilder in der Sekunde erreichen.

Obwohl die Pro-Variante der PlayStation 5 bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde, gab es Hoffnungen auf eine Markteinführung zur Weihnachtszeit 2024. Doch Insider Tom Henderson äußerte auf „X“ (vormals Twitter) Zweifel daran. Seiner Meinung nach könnte Sony die Konsole erst im September 2024 vorstellen, falls sie überhaupt dieses Jahr erscheint. Diese Unsicherheit könnte bedeuten, dass Sony die Veröffentlichung absichtlich verzögert hat.

Thanks, probably will set low expectations for news.

I guess September will probably be a decent month since PS5 Pro is most likely going to be announced around then?

— Ben (@videotechuk_) July 17, 2024