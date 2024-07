Astro Bot: So viel Spielzeit wird im neuen Abenteuer geboten

Team Asobi, die kreativen Köpfe hinter dem neuen 3D-Plattformspiel Astro Bot von Sony Interactive Entertainment (SIE), haben die Spielzeit bekannt gegeben. Und diese kann sich für einen Titel dieses Genres durchaus sehen lassen. Immerhin werden einige von uns auch etwas länger dafür benötigen, um alles zu erkunden.

Was den Entwickler ganz wichtig war: keine überladenen Inhalte, sondern ein konsistentes Spielerlebnis. Damit wollte das Team hinter Astro Bot verhindern, das Spiel künstlich in die Länge zu ziehen. Damit erwarten uns also keine unnötigen Wiederholungen oder aufgeblähte Inhalte. Gut so. Dabei entschied man sich bewusst gegen ein Open-World-Format und setzte stattdessen auf durchdachtes Leveldesign, das dir als Spieler konstanten Spaß bieten soll.

Wieviel Spielzeit wird in Astro Bot geboten?

In einem Interview mit Julien Chièze auf YouTube verriet Nicolas Doucet, der Studioleiter von Team Asobi, dass die Hauptmissionen von Astro Bot etwa 12 bis 15 Stunden in Anspruch nehmen werden.

Dabei betonte er, dass sie bewusst auf Qualität statt Quantität gesetzt haben, um ein durchgehend fesselndes Spielerlebnis zu bieten.

Welche speziellen DualSense-Eigenschaften wird Astro Bot bieten können?

Ein kleines, spezialisiertes Team innerhalb von Team Asobi, bekannt als „DualSense 2.0“, hat sich intensiv mit dem Einsatz des DualSense-Controllers beschäftigt. Diese Gruppe von vier Personen entwickelte innovative Ideen, um das Spielerlebnis noch immersiver zu gestalten. Im Spiel wirst du Wände erleben, deren Oberflächen sich durch haptisches Feedback verändern – von glatt zu rau und wieder zurück. Diese taktilen Rückmeldungen helfen dir, versteckte Wege und Geheimnisse im Spiel zu entdecken.

Wird Astro Bot VR-kompatibel sein?

Astro Bot wird kein Hybridspiel sein. Doucet betonte im Interview, dass ein gutes VR-Spiel ein Design erfordert, das vollständig auf die Plattform zugeschnitten ist. Für Team Asobi ist es wichtig, dass VR-Spiele wie Astro Bot: Rescue Mission speziell für diese Technologie entwickelt wurden, um ein optimales Erlebnis zu gewährleisten.

Team Asobi hat sich bei der Entwicklung von Astro Bot bewusst dafür entschieden, keine Kompromisse einzugehen. Die Entscheidung, ein kürzeres, aber qualitativ hochwertiges Spiel zu liefern, zeigt, dass sie das Spielerlebnis in den Vordergrund stellen. Das 3D-Plattformspiel erscheint am 6. September für die PS5. Das einiges geboten wird zeigt auch der benötigte Speicherplatz auf deiner PS5. Es wird ein mächtiges Spiel. Ich freu mich auf jeden Fall schon darauf!