PS5-Speicherplatz räumen: “Astro Bot” wird ein mächtiges Spiel!

Astro Bot, das kommende Plattformspiel von Team Asobi, steht kurz vor der Veröffentlichung und verspricht das größte Abenteuer in der Geschichte der Serie zu werden. Nun ist durchgesickert wie groß das Spiel ist und wieviel Speicherplatz auf der PlayStation 5 (PS5) benötigt wird.

Astro Bot wurde von den Entwicklern als ein “wirklich, wirklich großes Spiel” angekündigt, und diese Beschreibung wird durch die Dateigröße des Spiels unterstrichen. Im Vergleich zu den vorherigen Spielen der Reihe ist dies ein massiver Sprung: Astro Bot Rescue Mission für PS VR benötigte nur etwa 8 GB, während Astro’s Playroom auf der PS5 etwa 11 GB in Anspruch nahm. Das kommende Astro Bot wird wesentlich mehr benötigen.

Astro Bot: Warum so viel Speicherplatz?

Du fragst dich vielleicht, warum das Spiel so viel Platz braucht. Die Antwort liegt in der Fülle an Inhalten, die dich erwartet. Astro Bot bietet über 80 Level, mehr als 70 neue Feindtypen und über 300 zu rettende Bots. Zudem gibt es zahlreiche optionale Herausforderungen, die dein Können auf die Probe stellen. Das alles zusammen ergibt ein gigantisches Spiel, das dich stundenlang fesseln wird.

Neben der enormen Vielfalt an Leveln und Feinden bietet Astro Bot auch eine Menge neuer Features. Du wirst in faszinierende Welten eintauchen, die bis ins kleinste Detail liebevoll gestaltet sind. Die Bots, die du rettest, haben alle einzigartige Eigenschaften und sorgen für abwechslungsreiche Missionen. Auch die neuen Gegner bringen frischen Wind ins Spiel und stellen dich vor spannende Herausforderungen.

Astro Bot benötigt 66 GB an Speicherplatz auf deiner PS5. Du solltest sicherstellen, dass du genügend freien Speicherplatz auf deiner Konsole hast. Falls du bereits viele Spiele installiert hast, könnte es notwendig sein, etwas Platz zu schaffen. Aber keine Sorge, die große Dateigröße ist ein Zeichen dafür, dass dir ein umfangreiches und detailreiches Spiel bevorsteht.

Astro Bot file size will be around 66GB! #AstroBot – For reference Astro’s Playroom is around 11GB pic.twitter.com/Yvt0CJ3Hoc — Genki✨ (@Genki_JPN) June 28, 2024

Wann erscheint Astro Bot für die PS5?

Markiere dir den 6. September 2024 im Kalender, denn an diesem Tag erscheint Astro Bot exklusiv für die PS5. Bereite dich darauf vor, in ein Abenteuer einzutauchen, das seinesgleichen sucht. Egal ob du ein langjähriger Fan der Serie bist oder neu in die Welt von Astro Bot eintauchst – dieses Spiel wird dich begeistern.