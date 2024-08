PS5 Pro-Enthüllung bereits im September? – Insider verrät, was passiert!?

Ein glaubwürdiger Sony-Insider behauptet, dass PlayStation Ende September 2024 eine neue State of Play-Präsentation plant. Aber was bedeutet das für dich als PlayStation-Fan? Lohnt sich das Warten, oder wird es wieder nur eine lauwarme Show? Oder folgt gar die große PS5 Pro-Enthüllung?

PlayStation veranstaltet regelmäßig sogenannte State of Play-Events, um neue Spiele und Updates zu präsentieren. Diese Streams sind beliebt, aber oft vorhersehbar: Meistens gibt es Updates zu bereits angekündigten Titeln oder Kooperationen mit Dritt-Entwicklern. Neue First-Party-Spiele ála „The Last of Us“ oder „God of War“ wird es vorerst nicht geben. Also halte diesbezüglich deine Erwartungen niedrig.

Die letzte State of Play fand im Mai 2024 statt und haute niemanden vom Hocker. Kaum interessante Neuigkeiten wurden uns geboten. Deshalb blickt die Gaming-Welt gespannt in Richtung September. Laut Jeff Grubb (via Giant Bomb auf YouTube) wird es im September wohl nur eine State of Play geben – und kein großes Showcase.

PS5 Pro-Enthüllung bei der nächsten State of Play-Show?

Das ist die spannende Frage! Wird endlich die PS5 Pro vorgestellt? Die Gerüchte rund um die verbesserte Version der PlayStation 5 halten sich hartnäckig. Laut Grubb könnte das September-Event tatsächlich die Bühne für diese große Enthüllung sein. Obwohl er nicht sicher weiß, ob die PS5 Pro tatsächlich bei der kommenden State of Play gezeigt wird, glaubt er, dass PlayStation nicht mehr lange warten kann. Schließlich soll die Konsole laut Insidern noch in diesem Jahr erscheinen.

Doch nicht nur die PS5 Pro könnte auf der Tagesordnung stehen. Sony wird auch auf der Tokyo Game Show (TGS) vom 26. bis 29. September 2024 vertreten sein. Das würde vom Zeitraum her passen. Es ist durchaus möglich, dass Sony beide Veranstaltungen geschickt miteinander verknüpft. Denkbar wäre, dass die PS5 Pro bei der State of Play angekündigt und dann live auf der TGS präsentiert wird.

Wir raten zur Vorsicht. Auch wenn die Gerüchte vielversprechend klingen, hat Sony in der Vergangenheit oft bewiesen, dass sie Überraschungen lieben. Offiziell war die PlayStation 5 Pro nicht auf der Gamescom zu sehen. Einige Entwickler hatten aber durchaus Gesprächsstoff darüber abzuliefern. Über technische Details wurde allerdings nicht gesprochen. Immerhin gab es dazu frühere Leaks, die KI-Upscaling nannten. Die PS5 Pro als „offenes Geheimnis“, die wohl pünktlich vor Weihnachten 2024 erscheinen wird. Obwohl es auch Gerüchte gibt, dass der Release auf 2025 verschoben wurde.