Sony strebt 22,6 Millionen verkaufte PlayStation 5 pro Jahr an

Die PS5-Verkaufszahlen sollen in die Höhe schnellen, sobald man bei Sony die Angebotsnachfrage erfüllen kann. Rekord-Umsätze werden anvisiert.

Sony möchte so schnell wie möglich den Produktionsplan der PS5 in die Höhe schrauben! - (C) Sony Interactive Entertainment - Bildmontage: DailyGame

Das Wichtigste in Kürze Sony drückt auf das Gas und möchte den Produktionsplan der PS5 anheben

Viele Faktoren spielen derzeit gegen Sony

Mehr PlayStation 5-Konsolen verfügbar im Vergleich mit PlayStation 4