PS5: Konsolen-Cover und neue DualSense-Farben ab Januar 2022

Die PS5 bekommt offiziell Farbe! Alles zu den PS5-Konsolen-Covern und neuen DualSense-Controllern. - (C) Sony Interactive Entertainment

Wie Sony angekündigt hat, wird es drei neue DualSense-Farben geben sowie offizielle PS5-Konsolen-Cover. Die PlayStation 5-Platten soll es in Nova Pink, Starlight Blue, Midnight Black, Galactic Purple und Cosmic Red geben.

Bisher gibt es die DualSense-Controller in Midnight Black und Cosmic Red, dazu gesellen sich nun auch Nova Pink, Starlight Blue und Galactic Purple.

Die neuen DualSense-Controller sind zeitexklusiv über PlayStation Direct vorbestellbar und kosten jeweils 69,99 Euro, wie der bisherige weiße DualSense Wireless-Controller der PS5. Sie sollen ab dem 14. Januar 2022 über PlayStation Direct bei uns erhältlich sein, bei allen anderen Einzelhändlern ab dem 11. Februar 2022.

Die PS5-Konsolenabdeckungen (Cover) sind ab dem 21. Januar 2022 bei PlayStation Direct verfügbar. Starten sollen die beiden Farben Midnight Black und Cosmic Red, also beide Farben, mit denen man auch mit den DualSense-Controllern angefangen hat. Die anderen drei sind zumindest auf der deutschsprachigen PlayStation Direct-Seite noch nicht verfügbar. Bei allen anderen Einzelhändlern soll der Verkauf ab dem 18. Februar 2022 starten.

Was werden die offiziellen PS5-Konsolen-Cover (Konsolenabdeckungen) kosten?

Auf der deutschsprachigen Webseite von PlayStation Direct gibt es noch keine Preisangabe, allerdings in den USA. Dort kosten die Cover für die PlayStation 5 in Midnight Black und Cosmic Red 54,99 US-Dollar (tagesaktuell umgerechnet 48,66 Euro). Für Deutschland und Österreich gibt es noch keine Preisangabe, aber wir können mit wahrscheinlich 49,99 oder 54,99 Euro rechnen.

Der Vorverkauf der neuen DualSense-Modelle und der PS5-Konsolen-Cover findet nur in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland/Österreich statt.

Die PS5-Konsolen-Cover Midnight Black und Cosmic Red sind ab Januar 2022 bei teilnehmenden Händlern an den folgenden Standorten erhältlich: USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Italien, Australien, Neuseeland, Japan , China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam, Korea und die Philippinen. Die Cover der PS5-Konsolen Nova Pink, Galactic Purple und Starlight Blue werden in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ebenfalls an diesen Orten erscheinen verfügbar werden, wie der PlayStation Blog berichtet.