PS5 4K Blu-Ray-Player soll besser sein als jener der Xbox Series X

Drei Monate nach Release der PS5 und Xbox Series X werden immer noch Vergleichsvideos erstellt: Das neueste Video zeigt die Unterschiede beim Blu-Ray-Player zwischen den beiden Next-Gen-Konsolen. Die Details sind aber wirklich marginal.

Der erste wichtige Bereich, auf den das Vergleichsvideo des YouTube-Kanals HDTVTest hinweist, ist die Farbabstufung. Der Vergleich zeigt, dass die PS5 mithilfe von Farbrampen eine gleichmäßigere Farbabstufung aufweist. In den Xbox Series X-Beispielen sind sichtbare Streifen oder Farbstreifen zu sehen, bei denen die Farben nicht so gut zusammenpassen. Oder einfacher: Ein 4K-Film auf einer PlayStation 5 hat mehr Farbtiefe als auf der Xbox Series X. In bestimmten Situationen erscheinen die Farben auch weicher und weniger dunkel.

Konsolen-Vergleich:

PS5 Xbox Series X

CPU 8 Kerne / Zen 2 mit 3,5 GHz Taktung 8 Kerne / Zen 2 mit 3,8 GHz Taktung GPU (Grafikkarte) 10,28 Teraflops (RDNA 2) 12 Teraflops (RDNA 2) Arbeitsspeicher 16GB GDDR6 16GB GDDR6 Auflösung 4K / 8K Support 4K / 8K Support Festplatte 825GB SSD 1 TB SSD Laufwerk 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray

Nach einer weiteren Analyse behauptet das Video, dass dies daran liegt, dass die PS5 mit einer 12-Bit-Farbtiefe von YCbCr im Vergleich zum 10-Bit-RGB der Xbox Series X ausgibt. Selbst wenn versucht wird, die Next-Gen-Xbox zu zwingen, ihre Farbtiefe zu erhöhen, wird sie standardmäßig ohne Erklärung zurückgesetzt.

Daher kommt auch die Schlussfolgerung, dass die PS5 aus diesem Grund eine höhere Chroma-Bandbreite bietet. Das YouTube-Video zeigt mehrere Fernsehgeräte, mit denen man getestet hat. Daher tritt das Problem(chen) mit der Xbox Series X nicht nur mit einem TV-Gerät auf.

PS5 vs. Xbox Series X: Keine der beiden Konsolen kann einen Top Blu-Ray-Player überbieten

Beide Konsolen weisen Einschränkungen hinsichtlich der Farbdarstellung auf. Das Video vergleicht nämlich mit beiden Konsolen mit bekannten bitgenauen 4K-Blu-ray-Playern. Weder die PS5, noch die Xbox Series X, erreichen die Standard von bit-perfekten Blu-ray-Playern.

Ein Detail, dass wohl niemand mit freien Auge sehen wird: Bestimmte Blu-ray-Discs zeigen 24 Bilder pro Sekunde an, im Gegensatz zu den Standard-23.976 Frames/Sekunde. Die PS5 kann diese 24 Bilder pro Sekunde abspielen, die Xbox Series X schaltet standardmäßig auf die Bildrate von 23.976 um. Damit verliert man alle 42 Sekunden einen Frame.

Für die meisten Spieler wird es keinen Unterschied machen, ob man eine Blu-ray auf PS5 oder Xbox Series X abspielt.

Vielleicht kann Microsoft die kleinen Mängel durch ein Firmware-Update beheben.

Die PS5 erschien in unseren Breiten am 19. November 2020, die Xbox Series X am 10. November 2020.

Mehr zu PS5 und Xbox Series X

Erst gestern haben wir euch eindrucksvoll erklärt, was eine SSD bei einer Videospiele-Konsole wie der PS5 ausmacht, am Beispiel von Ratchet and Clank: Rift Apart.

In Großbritannien versucht die Politik den Scalpern/Wiederverkäufern einen Riegel vor vorzuschieben, indem man neue Gesetze bringt. Derzeit horten diese tausende Konsolen von PS5 und Xbox Series X und verkaufen sie zu einem horrenden Preis.

Ein neues Update für die PlayStation 5 sorgte dafür, dass die Leistungsprobleme von Fortnite behoben wurden.