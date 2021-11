PS Plus Spiele für Dezember wieder geleakt

PS PLUS jetzt auch für die Sony PlayStation 5 (PS5) - (C) Sony, Bildmontage: DailyGame

In den letzten Monaten scheint es schon fast zur Tradition zu werden, dass die Liste im Netz auftaucht noch ehe sie offiziell vorgestellt wird. So wurden jetzt auch die PS Plus Spiele für Dezember vorab geleakt. Entweder herrscht hier ein Sicherheits-Problem bei Sony Entertainment oder jemand platziert sehr bewusst und absichtlich diese News. So sind die Spiele im Gespräch bevor sie offiziell erscheinen. Welche Games erwarten uns also im kommenden Monat laut diesem Leak?

PS Plus Dezember: LEGO DC Super-Villains (PS4)

Die LEGO Spiele haben einen ganz eigenen Charme. Die Entwickler dieser Spiele Reihen zeigen immer eine spürbare Liebe für das Quellmaterial. Aber auch einen sehr eigenen Humor um die Figuren in möglichst schöne und liebenswerte Situationen zu bringen. Egal ob nun LEGO Star Wars, LEGO Indiana Jones oder die vielen Franchises welche bereits umgesetzt wurden.

Mit LEGO DC Super-Villains auf der PlayStation 4 konnte man sich als Comic Bösewicht austoben. Und im Dezember sollte man diesen PS Plus Titel unbedingt in die Bibliothek packen. Denn zwischendurch ein LEGO Game zocken ist immer erfrischend und macht im Regelfall einfach Spaß. Besonders wenn es sich um ein Franchise handelt welches man gern hat.

PS Plus Dezember: Mortal Shell (PS4)

Souls Like Game = Ein Spiel dass mit der Souls Reihe von From Software vergleichbar ist in seinem Handling, dem Schwierigkeitsgrad und dem schier gnadenlosen Einstampfen der Spieler durch Gegner. So würde ich das zusammenfassen. Und Mortal Shell reiht sich in diese Riege mit ein. Es ist nicht nur in diesen Punkten ein Souls Like Game. Mortal Shell zeigt auch im Design, Levelaufbau und vielen Ebenen sehr deutliche Inspiration durch die Souls Reihe.

Was Mortal Shell allerdings zu einem großartigen PS Plus Titel für Dezember macht, sind die Dinge wo es von der Souls Reihe abweicht. Mit einem fast Adventure Artigen Aufbau und Mechaniken die es in Souls Spielen so nie gab, zeig es seinen eigenen Take. Von Fans der From Software Spiele wurde es durch und durch gelobt. Daher sollte man sich dieses Game eindeutig mal ansehen.

Kommt Godfall endlich für die PlayStation 5?

Noch bevor es erschienen war, wurde spekuliert ob Godfall wohl sofort als ein PS Plus Titel releast wird. Auch wenn das Spiel optisch wirklich die Latte recht hoch zu legen scheint, waren die ersten Tests eher ernüchternd. Es scheint als hätten die Entwickler zu viel Wert auf eine möglichst starke Next-Gen Grafik gesetzt und sich beim Gameplay leider zurück gelehnt. So war es nie wirklich unter den heiß begehrten Games.

Als PS Plus Spiel im Dezember hat man also die Gelegenheit sich selbst von Godfall zu überzeugen. Ob es den doch eher durchwachsenen Reviews und Bewertungen gerecht wird. Ist es vielleicht sogar noch schwächer als man sagt? Oder kann Godfall doch Spieler für sich gewinnen, wenn es nicht gerade ein Vollpreis Game ist? Findet es einfach für euch selbst heraus.