Godfall im PS Plus-Abo im Dezember ist NICHT die Vollversion

Erst vor einer Woche wurden wieder ein Mal die PS Plus Spiele für Dezember geleakt. Nun ist es auch von offizieller Seite bestätigt worden, dass es sich um LEGO DC Super-Villains und Mortal Shell für die PlayStation 4 handelt. Und auf der PlayStation 5 erhalten Spieler nun Godfall im PS Plus Abo. Allerdings nicht die Vollversion des Spiels. Wer diese haben will, muss trotzdem noch bezahlen.

PS Plus Dezember mit Godfall: Challenger Edition

Jetzt wo Sony die Spiele bestätigt hat steht es nicht nur Schwarz auf Weiß fest. Sondern es gibt auch ein kleines Detail dass man hier nicht übersehen darf. Bei der PS Plus Version von Godfall steht dabei, dass es sich um die Challenger Edition handelt. Dies bedeutet, dass man nicht das vollständige Spiel handelt. Sondern eine Edition, welche quasi das gesamte Spiel überspringt und nur das Endgame bietet.

Spieler starten in der Challenger Edition gleich nach dem ganzen Basic Story Game. Der Charakter ist bereits auf Maximal-Level und man legt quasi am Ende los. Das eigentliche Erlebnis des Spiels, Kennenlernen des Charakters und der Welt ist somit nicht inkludiert.

Wer die Vollversion von Godfall spielen will, muss folglich trotzdem dafür bezahlen. Ein Spiel mit so schwachen und sogar schlechten Reviews sollte eigentlich froh sein, wenn eine frische und große Playerbase dazu kommt. Stattdessen gestatten sie Sony nur eine abgespeckte Version von Godfall im PS Plus Abo zur Verfügung zu stellen. Also wenn das mal keinen Backlash gibt.