Ihr seht wie er auf die Besten der Bösen trifft, einschließlich Joker, Harley Quinn, Lex Luthor und zahllose andere, um mit ihnen um die Herrschaft über den Planeten zu kämpfen.

In Lego DC Super-Villains könnt ihr, wie der Name schon vermuten lässt, zum ersten Mal in einem LEGO-Spiel, ein Abenteuer aus Perspektive der Schurken erleben. Ihr schließt euch mit eurem Charakter mit einer Vielfalt an Schurken zusammen, um eine originelle Geschichte zu erleben, die in Zusammenarbeit mit DC geschrieben wurde.

Lego DC Super-Villains ist ab dem 18.Oktober für PS4, Xbox One X, Nintendo Switch und PC erhältlich.