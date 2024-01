PS Plus im Februar 2024: Kostenlose Spiele für PS5 und PS4 – Ankündigung und Termine

Im Februar 2024 stehen PS Plus-Abonnenten wieder aufregende kostenlose Spiele bevor. Die Ankündigung für die kommenden Spiele für PS5 und PS4 ist für den 28. Januar 2024 geplant. Wir haben alle wichtigen Termine für dich zusammengefasst, um dich auf die kostenlosen Spiele im nächsten Monat vorzubereiten.

Die Enthüllung der Spiele für den Februar ist ein aufregender Moment für Abonnenten, da sie bereits ab dem 2. Februar 2024 die Gelegenheit haben werden, diese herunterzuladen. PlayStation Plus bleibt eine zuverlässige Quelle für kostenlose und fesselnde Spiele, die das Spielerlebnis auf PS5 und PS4 bereichern. Behalte die bevorstehenden Ankündigungen im Auge und sichere dir deine Gratis-Spiele für den Februar auf deiner PlayStation-Konsole.

Ankündigung der PS Plus Spiele für Februar 2024

Die Enthüllung der Spiele für PS5 und PS4 wird voraussichtlich am 28. Januar 2024 um 17:30 Uhr im offiziellen PlayStation Blog erfolgen. Um diese Gratis-Angebote zu genießen, wird ein aktives Abonnement für PS Plus Essential, PS Plus Extra oder PS Plus Premium benötigt.

Wichtige Daten im Überblick:

Ankündigung der Spiele: 28. Januar 2024, 17:30 Uhr

Wann startet der Download? Der Download der neuen PS Plus-Spiele beginnt in der Regel am ersten Dienstag des Monats. Für den kommenden Monat bedeutet das den 6. Februar 2024. Es wird erwartet, dass diese Auswahl an kostenlosen Spielen den Spielern erneut aufregende Abenteuer auf ihren PlayStation-Konsolen bietet. Bereits ein Titel steht frühzeitig fest:

Welche Spiele für PS Plus im Februar 2024 stehen schon fest?

Obwohl die offizielle Ankündigung der weiteren Spiele noch eine Weile dauern wird, gibt es bereits einen Multiplayer-Titel, der feststeht. Sony und Square Enix veröffentlichten im Februar 2024 Foamstars im Abo-Dienst von PlayStation Plus.

Was ist Foamstars für ein Spiel? Du tauchst bald in einen neuen PlayStation-Shooter ein, wo du dich in 4-gegen-4 Online-Matches einer Schaumparty stellst. Ganz genau, in Foamstars geht es darum, die Map mit Schaum zu überziehen und nebenbei deine Gegner auszuschalten, um zu gewinnen. Nutze die eingeseifte Oberfläche geschickt, um mit einem Surfbrett blitzschnell durch die Arena zu düsen. Die Ähnlichkeit mit der Splatoon-Reihe von Nintendo ist offensichtlich, aber das dürfte die Sony-Fans kaum stören.

Wann erscheint Foamstars für PS Plus? Du kannst den brandneuen Exklusivtitel für die PS5 ab dem 6. Februar 2024 zusammen mit den beiden anderen Gratis-Games bekommen.

Für welche Plattformen erscheint Foamstars? Es erscheint für PS4 und PS5.

Gibt es schon Leaks zu den Spielen im Februar?

Mit Stand vom 2. Januar gibt es bisher noch keine neuen Entwicklungen oder Ankündigungen bezüglich der kommenden PS Plus-Spiele für den Februar 2024. Die Erwartungen und Vorfreude bleiben hoch, während Spieler gespannt auf die offizielle Enthüllung warten. Wir werden diesen Artikel umgehend aktualisieren, sobald sich interessante Neuigkeiten ergeben oder die Spiele offiziell angekündigt werden.

Bis dahin bleibt die Vorfreude auf die bevorstehenden Gratis-Spiele für PS5 und PS4 bestehen – eine spannende Zeit für alle PlayStation Plus-Abonnenten, die auf neue Gaming-Abenteuer warten!

PlayStation Plus-Spiele im Februar 2024

Während wir gespannt auf die Ankündigung der PS Plus Spiele für Februar warten, bietet der Service bis zum 5. Februar 2024 bereits fesselnde Titel wie A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World. Alle Details zu diesen Spielen im Januar 2024 findest du in unserem separaten Artikel, der die PS Plus-Spiele im Januar 2024 ausführlich präsentiert.