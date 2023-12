PS Plus im Januar 2024: Neue Gratis-Spiele für PS5 und PS4 – Ankündigung und Termine

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, und Sony bereitet sich erneut darauf vor, PlayStation Plus-Abonnenten im Januar 2024 mit frischen Gratis-Spielen zu versorgen. Wenn du gespannt darauf bist, wann die Januar-Spiele für PS5 und PS4 angekündigt werden und wie du sie erhalten kannst, erhältst du hier einen Überblick über die wichtigen Termine und Informationen.

Ankündigung der PS Plus Spiele im Januar 2024

Der Januar startet mit einer neuen Auswahl an kostenlosen Spielen für PS Plus-Nutzer. Die Enthüllung der Spiele für PS5 und PS4 wird voraussichtlich am 28. Dezember 2023 um 17:30 Uhr im offiziellen PlayStation Blog erfolgen. Ein aktives Abonnement für PS Plus Essential, PS Plus Extra oder PS Plus Premium ist erforderlich, um von diesen Gratis-Angeboten zu profitieren.

Wichtige Daten im Überblick:

Ankündigung der Spiele: 28. Dezember 2023, 17:30 Uhr

Wann startet der Download? Sobald die neuen PS Plus-Spiele bekannt gegeben werden, kannst du sie kurz darauf herunterladen. Der Download für die PS Plus-Spiele im Januar 2024 beginnt in der Regel am ersten Dienstag des neuen Monats. Für diesen Monat bedeutet das den 2. Januar 2024.

Datum des Download-Starts:

Download-Start: 02. Januar 2024

Bis dahin genieße die Spiele des aktuellen Monats Dezember 2023 (bis 2. Januar 2024): LEGO 2K Drive, Sable und Powerwash Simulator. Sobald sie in deiner PS Plus-Bibliothek sind, kannst du sie jederzeit spielen, solange dein Abonnement aktiv ist. Verpasse nicht die Chance, diese Spiele zu sichern, wenn du bereits PS Plus-Mitglied bist!

Gibt es bereits Leaks zu den Januar-Spielen?

Stand 25. Dezember gibt es noch keine Leaks. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, falls Informationen auftauchen.

PlayStation Plus-Spiele im Januar 2024

Die PlayStation Plus-Angebote haben viele Spieler monatlich begeistert, und auch der Januar verspricht wieder spannende Neuheiten. Halte Ausschau nach der Ankündigung am 28. Dezember 2023 und sichere dir dann ab dem 2. Januar 2024 deine kostenlosen Spiele für ein weiteres aufregendes Spielerlebnis auf PS5 und PS4!

Verpasse nicht die bevorstehenden Ankündigungen und sichere dir die kostenlosen Spiele für diesen Monat auf deiner PlayStation-Konsole. PS Plus bleibt eine großartige Quelle für Gratis-Spiele und versorgt uns auch im Januar mit fesselnden Abenteuern