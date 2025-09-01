Preis von Hollow Knight: Silksong offiziell angekündigt – Vorgänger knackt neuen Rekord

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

In wenigen Tagen kommt das 2019 angekündigte Hollow Knight: Silksong offiziell auf den Markt. Nun hat das zuständige Studio Team Cherry den Preis bekanntgegeben: 19,90 Euro soll das Metroidvania-Sequel kosten. Im August wurde das Release-Datum überraschend für den 4. September angesetzt, der Titel erscheint für alle gängigen Konsolen, inklusive der Last-Generation-Plattformen.

Schon zuvor ist der Preis von rund 20 US-Dollar auf GameStop geleakt (via Eurogamer), nun hat es der Entwickler auf X offiziell gemacht. Allerdings gilt die Bepreisung vorerst nur für die digitale Ausgabe des Spiels. Eine physische Version des düsteren Sidescrollers soll erst 2026 erscheinen, Sammler müssen sich also noch gedulden (via Insider Gaming).

Überraschungserfolg Hollow Knight

Der erste Ableger von Hollow Knight feiert indes einen zweiten Frühling. Auf Steam knackte das Metroidvania-Spiel kürzlich über 70.000 Spieler gleichzeitig (via SteamDB), mehr als je zuvor auf der Plattform. 2017 erschien der Titel ursprünglich nur für PC. Ein Jahr später wurde ein Port für die Nintendo Switch in einem Nintendo-Direct-Stream angekündigt und war direkt nach der Ankündigung verfügbar, was dem Titel ein zweites Leben verschaffte.

Überraschender Preis für Hollow Knight: Silksong?

Die Bepreisung von Videospielen wurde 2025 zum heiklen Thema. Sony, Microsoft und Nintendo haben einerseits die Preise ihrer Hardware erhöht. Außerdem sorgten Publisher für Unmut, die für ihre Software noch mehr Geld verlangen wollen. Eigentlich sollte der Preis von Xbox-Spielen und Dritthersteller-Titeln wie Borderlands 4 auf 90 Euro steigen – in beiden Fällen ruderten die Studios zurück. Nintendo verkaufte Mario Kart World zum Premiumpreis von 90 Euro, weitere Titel für die Switch 2 aber wieder für weniger Geld.

Keine Reviews zum Launch von Silksong

Ursprünglich wurde das von Klassikern wie Metroid und Castlevania: Symphony of the Night inspirierte Indie-Spiel durch Crowdfunding finanziert. Das sei der Grund, warum das Spiel vorerst nicht an Tester verschickt wird, so die Entwickler (via The Gamer). Denn Silksong hätte eigentlich ein DLC für das Basisgame werden sollen. Gegenüber den Unterstützern des Kickstarter-Projekts wäre es deswegen unfair gewesen, das Spiel zuerst an Review-Seiten zu schicken.

