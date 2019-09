“Porno-Videos” verstecken sich in The Last of Us Part 2

The Last of Us Part II - (C) Naughty Dog, Sony

Während der letzten PlayStation State of Play-Präsentation enthüllte Naughty Dog endlich das Erscheinungsdatum von The Last of Us Part 2 und zeigte einen brandneuen Gameplay- und Story-Trailer. Seitdem hatten Mitglieder der Spielepresse die Möglichkeit, das Spiel selbst zu spielen und die ersten paar Stunden von Ellies brandneuen Abenteuern durchzuspielen. Während das Spiel mit Sicherheit viele furchterregende Momente und schreckliche Bilder hat, wird es auch etwas Humor haben, wie ein lustiges und “Crash Bandicoot”-Easter Egg zeigt, das bereits im Spiel gefunden wurde.

Bei der Erkundung der Welt von The Last of Us Part 2 spielten diejenigen, die eine Vorschau des Spiels sahen Ellie und ihre Partnerin Dina in einem Schneesturm. Ellie und Dina suchen Zuflucht in einer Buchhandlung. Während sie diese Gegend erkunden, entdecken sie einen versteckten Raum, der von einem Charakter namens Eugene in ein Marihuana-Anbauhaus umgewandelt wurde. Spieler können einige unangenehme Dinge in Eugenes geheimem Raum finden, einschließlich seiner Sammlung von VHS-Porno-Videos.

The Last of Us Part 2-Pornovideos enthalten Parodien, was in der “Unterhaltungsbranche für Erwachsene” häufig vorkommt. Eugene hat sogar eine Erwachsenenfilm-Parodie namens “Smash Brandi’s Cooch” – ein offensichtliches Stück zu Crash Bandicoot, einem der frühesten Spiele von Naughty Dog.

Noch mehr Easter-Eggs

Diejenigen, die in der Lage waren, eine Vorschau von The Last of Us Part 2 zu sehen, fanden andere Hinweise auf frühere Naughty Dog-Spiele in diesem Bereich, die weitaus passender sind. Zum Beispiel kann Ellie eine PlayStation 3 finden, zusammen mit einem Stapel von anderen Spielen von Naughty Dog, wie der Uncharted-Serie.

Der Entwickler hat seine Spiele oft mit Easter-Eggs und Hinweisen auf seine frühere Arbeit gefüllt. Mit Uncharted 4 können Spieler beispielsweise ein Level von Crash Bandicoot spielen, und in anderen Uncharted-Spielen sind Vorläuferobjekte aus den Serien Jak & Daxter zu finden. In Anbetracht dessen ist es wahrscheinlich, dass in The Last of Us Part 2 noch mehr Easter-Eggs zu finden sind, sobald das Spiel Anfang nächsten Jahres startet.

Alle anderen Easter-Eggs, die Spieler im Spiel finden werden, sind jedoch wahrscheinlich weniger unangemessen.

Quelle: Gamespot.com