Ein weiterer Naughty Dog-Entwickler hat die Seiten gewechselt. Der Game-Designer Robert Ryan hat unter anderem an Titeln wie The Last of Us Part II und Uncharted 4 beim Sony-Exklusiv-Studio gearbeitet, nun wechselt er die Seiten Richtung Microsoft.

Ryan tritt der Initiative als Senior Systems Designer bei. Zuvor und während seiner Zeit bei Naughty Dog arbeitete er auch im Motive Studio von EA.

Microsoft gründete The Initiative, um Erstanbieter-Exklusivprodukte zu erstellen, die der Uncharted-Serie von Naughty Dog ähneln. Aus diesem Grund ist die Einstellung eines ehemaligen Naughty Dog-Mitarbeiters wie Ryan ziemlich sinnvoll.

In der Tat ist Ryan nur der neueste bekannte Entwickler, den das Studio in Santa Monica aufgegriffen hat. Zuvor gab Studiochef Darren Gallagher bekannt, dass Brian Westergaard, Annie Lohr, Blake Fischer, Christian Cantamessa und Lindsey McQueeney ebenfalls dem Team beigetreten sind.

Was bringt uns The Initiative für die (nächste) Xbox?

Wie bei Ryan haben auch diese Entwickler Erfahrung in der Arbeit an großen AAA-Spielen. Brian Westergaard war zum Beispiel der leitende Produzent für Erzählung und Animation zum jüngsten God of War für die PS4. Christian Cantamessa war andererseits für den Großteil der Drehbücher zu Red Dead Redemption verantwortlich. Er war auch an der Geschichte von Mittelerde: Shadow of Mordor beteiligt. Dabei brachte ihm seine Arbeit an diesem Titel schließlich einen AIAS-Preis für herausragende Leistungen in der Geschichte ein.

Mit dem neuen Entwicklerstudio hat Microsoft anscheinend Großes vor für die Xbox-Sparte. Anders würde sich die „Star-Riege“ nicht erklären lassen. In einem Video, das vor kurzem veröffentlicht wurde, sagte er jedoch, dass The Initiative „klein und agil bleibt“. Also dürfen wir keinen großen Titel erwarten, welcher mit Uncharted oder The Last of Us vergleichbar wäre.

Schade? Oder wird uns mehr im nächsten Monat auf der E3 2019 gezeigt? Wir würden uns freuen, wenn Microsoft den ein oder anderen hochkarätigen Exklusiv-Titel zukünftig auf den Markt bringt, damit der Wettbewerb unter Feuer bleibt (oder richtig entzündet wird).