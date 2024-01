Pokémon-Mod für Palworld ist (fast) da! – Lange hat es nicht gedauert…

Seit der Veröffentlichung des ersten Palworld-Trailers im Jahr 2021 hat das Spiel für Aufsehen gesorgt. Palworld sieht aus als hätte jemand Ark: Survival Evolved, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Pokémon in einen Mixer geschmissen, um daraus ein “neues Spiel” zu machen. Nun, dass sahen auch Modder so und entwarfen in wenigen Tagen den ersten Pokémon-Mod für das Steam- und Xbox-Spiel im Early Access.

Die Ähnlichkeiten der Pals zu Pokémons sind durchaus sichtbar. Manche Spieler meinen sogar, es sei das “Pokémon mit Waffen” oder “DAS Pokémon-Spiel, dass man sich seit seiner Kindheit gewünscht hat”. Wie auch immer. Es gibt da draußen Leute, die tatsächlich auf Pikachu und Co “eindreschen” möchten. Sie fangen. Sie farmen lassen. Und natürlich mit ihnen in den Kampf ziehen.

Palworld: Zu viel von Pokémon abgeschaut?

Hat Entwickler Pocket Pair zu viel von Pokémon (und Ark, und Breath of the Wild) abgeschaut? Nun, diese Mutmaßungen muss jeder für sich selber herausfinden, aber es gibt Elemente, die so wirken könnten. Und es musste so kommen, wie es kommen musste.

Nur wenige Tage nachdem Palworld zu einem der beliebtesten kostenpflichtigen Spiele auf Steam geworden ist, hat der YouTuber Toasted Shoes eine Vorschau eines Mods veröffentlicht. Dieser Mod verwandelt nicht nur den Spielercharakter in Ash Ketchum aus Pokémon, sondern auch die Pals werden in Pokémon verwandelt. Das Video zeigt Ash am Strand, umgeben von Torchic, Pikachu und Wooloo, und gibt Einblicke in das Paldeck, Palworlds Version des Pokédex, das jetzt eine Mischung aus Pals und Pokémon enthält, darunter Pansage und Oddish.

Palworld already has a Pokemon mod Full video on my YouTube tomorrow! pic.twitter.com/X1ohT6mJiT — Toasted (@ToastedShoes) January 22, 2024

Verwandelt diese Mod Palworld in das “perfekte Pokémon-Spiel”?

Der Mod geht sogar so weit, dass er den Text im Spiel ändert, um die Pokémon- und Charakternamen widerzuspiegeln. Ash trifft auch auf andere Pokémon-Charaktere wie Brock, Misty und Jessie vom Team Rocket, die im Spiel als Bosse des “Rayne Syndicate Tower” erscheinen. Obwohl der Mod grafische und textliche Änderungen vornimmt, gibt es einige Hinweise darauf, dass einige Einträge im Paldeck immer noch auf den entsprechenden Pal verweisen.

Palworld hat schnell an Popularität gewonnen! Heute hatte der Titel auf Steam mehr als 1,5 Millionen GLEICHZEITIGE Spieler. Die anhaltenden Vergleiche mit Pokémon werfen die Frage auf, wie Pocket Pair und möglicherweise Nintendo auf die Modding-Community reagieren werden. Mit der aktuellen Abwesenheit offizieller Mod-Unterstützung in Palworld bleibt es eine offene Frage, ob die Entwickler die Integration von Pokémon-Elementen durch Mods akzeptieren oder Maßnahmen ergreifen werden, um dies zu unterbinden.

Greift Nintendo jetzt ein?

Diese Situation könnte den Beginn einer interessanten Debatte darüber markieren, wie weit Modding in Spielen gehen sollte und inwieweit Entwickler ihre Marken und kreativen Visionen schützen sollten. Während einige Spieler die kreative Freiheit von Moddern begrüßen, könnten Unternehmen wie Nintendo, die ihre geistigen Eigentumsrechte schützen, Bedenken haben. Ein Palworld Pokémon Mod wird Nintendo wohl nicht wirklich gefallen – allerdings nur eine Vermutung meinerseits.

Es bleibt abzuwarten, ob Pocket Pair eine offene Haltung gegenüber Modding einnehmen wird, möglicherweise durch die Bereitstellung von Tools und Ressourcen für die Community, oder ob sie eine restriktivere Position einnehmen werden. Die Entscheidungen in dieser Angelegenheit könnten weitreichende Auswirkungen auf die Modding-Szene und die Beziehung zwischen Entwicklern und der Community haben. In der Vergangenheit haben einige Entwickler Modding als eine Möglichkeit gesehen, die Lebensdauer ihres Spiels zu verlängern und die Spielerbindung zu stärken. Andererseits können Bedenken hinsichtlich der Einbindung externer Elemente, insbesondere aus populären Franchises wie Pokémon, rechtliche und kreative Herausforderungen mit sich bringen.