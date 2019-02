Victoria Miller, bisher bei Sony Interactive Entertainment als Produzentin tätig, wechselt laut ihrem LinkedIn-Account zu Microsoft. Genauer gesagt in das neu gegründete Studio „The Initiative“.

Microsoft hat wirklich die Ärmel in die Höhe gezogen und gute Arbeit geleistet, wenn man bedenkt wieviele neue Studios und neue Mitarbeiter nun unter ihrer Xbox-Flagge stehen. Nun wechselte auch Victoria Miller von Sony zu den Redmondern. Dabei kommt sie beim ehemaligen Crystal Dynamics-Chef Darrell Gallagher unter, welcher das Studio The Initiative leitet. Das neugegründete Studio hat in letzter Zeit eine Menge bekannter Entwickler gefunden, die an einer neuen Spielemarke arbeiten.

Von ehemaligen Rockstar– bis Insomniac-Mitarbeiter über den God of War-Leveldesigner findet sich eine Riege Veteranen bei Initiative. Mit Victoria Miller bekommt man die Produzentin von Titeln wie LittleBigPlanet 3, Beyond: Two Soulds, Until Dawn, Detroit: Become Human und vielen mehr ins Team. Laut LinkedIn arbeitet sie bereits seit Anfang des Jahres bei Microsoft. Die letzten 8 Jahre war sie bei Sony Interactive Entertainment America angestellt als „Producer International Software Development“.