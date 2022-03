PlayStation soll Rechte für beliebte Konami-Marke “privat erworben” haben

Silent Hill (C) Konami

Zu PlayStation überschlagen sich derzeit die Gerüchte. Nachdem eine neue State of Play-Sendung diesem Monat kommen soll, ein neuer Hogwarts Legacy-Trailer inbegriffen, macht auch das Gerücht die Runde, das PlayStation ein berühmtes Franchise von Konami “privat” gekauft haben soll. Und dazu sollen wir im vierten Quartal 2022 mehr erfahren.

Drüben auf Twitter gibt es eine Nachricht von VGnewsinsider, die sagen, dass sie mehr Informationen über das Spiel haben. In einem neuen Tweet enthüllte der Account: “PlayStation hat privat die Rechte an einer sehr beliebten Konami-IP erworben. Es wird gemunkelt, dass es sich um das Spiel handelt, auf das ich mich in meinem früheren Leak bezog.” Weitere Informationen wurden für nächste Woche versprochen.

Advertisment

PlayStation + Konami = Metal Gear oder Silent Hill?

Diese zwei Namen kommen einem sofort in den Sinn, wenn man PlayStation und Konami im Kopf “verbindet”. Gerüchte über Remakes und/oder neue Spiele zu Metal Gear und Silent Hill gibt es über die Jahre hinweg genügend. Dabei tauchte schon öfters auch der Name PlayStation in Verbindung auf. Also macht man aus 1+1=2?

Bisher wurde noch nie eine Ankündigung zu einen neuen Silent Hill- oder Metal Gear-Spiel gemacht, es waren immer nur Gerüchte. Es könnte auch etwas ganz anderes sein, wie ein inFamous-Spiel.

PlayStation have privately acquired the rights to a very popular Konami IP, it is rumoured to be the game I referred to in my earlier leak. more info next week — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) March 6, 2022

Die Liste der Gerüchte über diese beiden Konami-Marken ist lang…

Bereits vor Release der neuesten Konsolen-Generation (PS5 und Xbox Series X/S) gab es Gerüchte über exklusive PlayStation-Titel von Metal Gear Solid und Silent Hill. Die Zusammenarbeit zwischen Sony und Konami geht bereits Jahre zurück und war bis Dato ein Garant für Spiele die Fans begeistern. Allerdings hat man von dieser Quelle seit 2020 nicht mehr viel gehört. Man konnte damals nicht einmal sagen ob es sich um Remaster (wie Demon’s Souls) oder um neue Spiele handle. Egal wie, die Fans wären hin und weg gewesen.

Silent Hill und Metal Gear waren aber nicht nur immer auf der PlayStation-Gerüchte-Seite zu finden. Ebenso 2020 machte das Gerücht die Runde, dass sich Microsoft die beiden Marken gesichert hat. Auch diese Meldung konnte bis heute nicht verifiziert werden.

Letztes Jahr dann das “Super-Duper-Mega-Gerücht”: Ein Silent Hill-Spiel von Kojima Productions in Entwicklung. Das würde wiederum mit dem aktuellen Gerücht zusammenpassen, dass sich Sony die Lizenz gesichert hat und Hideo Kojima darauf ansetzt. Irgendwann wird sich der Kreis schließen, vielleicht wissen wir Ende des Jahres tatsächlich mehr.