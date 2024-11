PlayStation Exklusivtitel: Jährlich ein neues Singleplayer-Highlight

PlayStation plant, ab 2025 jedes Jahr einen neuen Exklusivtitel für Singleplayer-Fans zu veröffentlichen. In den vergangenen Jahren hat Sony ein starkes Portfolio an hochqualitativen Story-getriebenen Spielen aufgebaut, entwickelt von Studios wie Naughty Dog (The Last of Us), Guerrilla Games (Horizon), Sucker Punch (Ghost of Tsushima), Insomniac Games (Spider-Man) und Sony Santa Monica (God of War). Nun wird diese Erfolgsstrategie noch weiter intensiviert, wie der Vorsitzende von Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, bekanntgab.

Laut Totoki möchte Sony ab dem nächsten Geschäftsjahr kontinuierlich jährlich neue PlayStation Exklusivtitel herausbringen. Das erste dieser Spiele wird Ghost of Yōtei sein, die heiß erwartete Fortsetzung des gefeierten Ghost of Tsushima. Mit einem Fokus auf spannende Storylines und intensives Gameplay sollen diese Spiele ein Garant für beeindruckende Einzelspieler-Erfahrungen werden.

Welche Studios liefern die neuen Exklusivtitel?

Sonys eigene First-Party-Studios sind auf beeindruckende Weise gewachsen und konnten in den letzten Jahren mit Titeln wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020), Ratchet & Clank: Rift Apart (2021), Horizon Forbidden West und God of War: Ragnarök (2022) sowie Marvel’s Spider-Man 2 (2023) die Erwartungen der Fans stets übertreffen. Nun sollen diese Studios jährlich abwechselnd neue Erlebnisse bieten und für stetigen Nachschub an hochwertigen PlayStation Exklusivtiteln sorgen.

Ghost of Yōtei wird den Auftakt dieser Strategie machen und führt die Geschichte um „The Ghost“ in eine neue Region, das historische Hokkaido im Jahr 1603. Der Protagonist Atsu wird erneut in eine immersive Open-World eintauchen, in der die Spieler mehr Freiheit und Handlungsmöglichkeiten genießen sollen als zuvor. Diese neue Fortsetzung verspricht, das immersive Spielerlebnis, für das der Vorgänger gefeiert wurde, noch weiter zu verbessern.

PlayStation Exklusivtitel: Ein Versprechen an die Community

Obwohl Sony sich auch für die Zusammenarbeit mit unabhängigen Studios öffnet, wie beispielsweise mit Kojima Productions für Death Stranding 2, zielt Totoki darauf ab, dass vor allem die unternehmenseigenen Studios den Kern der jährlichen Veröffentlichungen bilden. So kann Sony sicherstellen, dass die neuen PlayStation Exklusivtitel die Qualitätsstandards und die markentypische Innovationskraft beibehalten, die Fans von einer PlayStation-Konsole erwarten.

Sonys Entscheidung, jährlich ein großes Singleplayer-Spiel zu veröffentlichen, ist eine Antwort auf die steigenden Erwartungen der PlayStation-Community. Mit einem jährlichen Rhythmus will Sony sicherstellen, dass die Spieler immer wieder Grund haben, sich auf neue Exklusivspiele zu freuen und ihre Konsolen voll auszunutzen. Diese kontinuierliche Veröffentlichungspolitik könnte auch den Wettbewerb stärken und sicherstellen, dass PlayStation im Bereich der exklusiven Singleplayer-Titel führend bleibt.