The Last of Us Part 2 Remastered: PS5 Pro-Update bringt frischen Wind

Das kommende PS5 Pro-Update für The Last of Us Part 2 Remastered sorgt für noch beeindruckendere Grafik und eine flüssigere Performance. Aber was genau bringt dir dieses Update? Und wie profitiert deine Spielerfahrung davon?

Mit dem neuen Patch erhält das narrative Meisterwerk eine Unterstützung für die PS5 Pro. Das bedeutet, dass du von der vollen Leistung der Mid-Gen-Upgrade-Konsole profitieren kannst. Neu ist der sogenannte „Pro-Modus“, der das Spiel in 1440p rendert und mit Hilfe von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) auf 4K hochskaliert. Für dich heißt das: eine gestochen scharfe Auflösung und beeindruckende Grafik, ohne Einbußen bei der Performance.

Besonders spannend: Der Pro-Modus zielt auf eine Bildrate von 60 Frames pro Sekunde (FPS) ab. So laufen die Szenen noch flüssiger – vorausgesetzt, du hast einen kompatiblen Fernseher. Zusätzlich gibt es weiterhin die bewährten Performance- und Fidelity-Modi, die im Vergleich zur normalen PS5-Version ebenfalls eine höhere Framerate und bessere Grafik bieten.

Probleme wurden behoben und Gameplay verbessert

Neben der Unterstützung für die PS5 Pro hat der neue Patch auch einige nervige Fehler ausgebügelt. Hattest du zum Beispiel das Problem, dass bestimmte Trophäen nach dem Import deiner PS4-Spielstände nicht freigeschaltet wurden? Das ist jetzt Vergangenheit! Auch ein kurioser Fehler, bei dem Abbys Oberkörper beim Wechsel zwischen Bonus-Skins verschwand, wurde behoben. Du kannst also beruhigt weiter in die düstere Welt eintauchen, ohne von solchen Bugs gestört zu werden.

Auch im Gameplay hat sich einiges getan. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Lösung für den Fehler, bei dem Dina in den Tunneln der U-Bahn mehrmals hintereinander von Gegnern gepackt wurde. Zudem wurde das Problem behoben, dass der Stun-Bomben-Wurf nicht korrekt zu deinen Betäubungs-Statistiken hinzugezählt wurde.

Interessant für die Stealth-Fans: Wenn du zwischen Schleichangriffen und Waffen-Kills gewechselt hast, gab es zuvor Probleme bei der korrekten Erfassung der Statistiken. Mit dem neuen Patch werden deine Kills jetzt präzise gezählt. Außerdem gibt es Verbesserungen bei Audio und Barrierefreiheit.

The Last of Us Part 2 Remastered: Lohnt sich das PS5 Pro-Update?

Kurz gesagt: Am Papier, ja! Wenn du den Titel von Naughty Dog auf der PS5 Pro spielst, wirst du von der verbesserten Grafik, den flüssigen Animationen und den behobenen Fehlern definitiv profitieren. Der neue Pro-Modus bringt dein Spielerlebnis auf ein neues Level. Selbst kleinere Probleme wie das Verschwinden von Abbys Oberkörper gehören der Vergangenheit an.

Wer keine Lust hat das durchaus anspruchsvolle Spiel durchzuspielen kann auch auf die HBO-Umsetzung im TV warten. Allerdings wird es, wie auch in der ersten Staffel, die das erste Spiel erzählte, einige Abweichungen in der Handlung geben. Außerdem wird die zweite Staffel nur einen Teil von The Last of Us 2 erzählen, da aufgrund des Umfang des Videospiels diese in mehreren Staffeln wohl erzählt werden muss. Einen ersten Teaser-Trailer gab es bereits vor einigen Monaten.

