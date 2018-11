Der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown’s Battlegrounds (kurz: PUBG) erscheint am 7. Dezember 2018 als Blu-ray-Disc und digital für PlayStation 4. Eifrige DailyGame-Leser wussten das bereits schon seit Monaten!



PUBG prägte im vergangenen Jahr das Genre des Battle Royale und setzte damit in der Videospielgeschichte einen Meilenstein für Multiplayer-Shooter.

In PUBG, entwickelt von Brendan Greene vom Entwicklerstudio Bluehole, kämpfen pro Runde 100 Spieler ums nackte Überleben auf einer abgelegenen Insel. Auf der Suche nach Verstecken und Ausrüstung entbrennen hitzige Gefechte, wenn sich der begehbare Radius der Insel allmählich verkleinert. Wer am Ende des Matches übrig bleibt, gewinnt das Spiel.

PUBG erscheint am 7. Dezember für PlayStation 4 mit drei Maps: Erangel, Miramar und Sanhok, wobei im Winter die heiß erwartete Schnee-Map hinzukommt. Das Spiel wird alle wichtigen Features wie eigene Matches, Rankingsysteme, den Event-Modus, Trophys und vieles mehr bieten.

Ab sofort sind neben der normalen Version auf Blu-ray-Disc und der digitalen Looter’s Digital Edition diese Sondereditionen mit folgenden Inhalten vorbestellbar:

Survivor’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 300 G-Coin-Paket 000 BP

Champion’s Digital Edition Spiel Vikendi Event-Pass 000 G-Coin-Paket 000 BP



Vorbesteller erhalten zudem PlayStation-exklusive Boni. Dazu gehören unter anderem das Nathan Drake Desert-Outfit aus der beliebten Uncharted-Serie sowie Ellies Rucksack aus dem PlayStation-Hit The Last of Us. Zudem gibt es für das eigene PSN-Profil einen PUBG-Avatar und ein eigenes Menü-Thema.

