PUBG: EMEA-Qualifikation für die PGS 2 abgeschlossen

Die EMEA-Qualifikation für die PUBG Global Series 2 (PGS 2) ist vorbei und die fünf Teams, die im August in Riad um den Sieg kämpfen werden, stehen fest. Neben den drei EMEA Global Partner-Teams – Twisted Minds, FaZe Clan und NAVI – die eine direkte Einladung erhalten haben, haben sich auch Question Mark und Sarvem Esports qualifiziert. Die Spannung steigt, während sich diese Teams auf das große Finale vorbereiten.

Die Dominanz von Twisted Minds und der Aufstieg von Question Mark

Während der Grand Finals war Twisted Minds das beherrschende Team und gab den ersten Platz nie aus der Hand. Doch auch Question Mark zeigte an Tag 2 eine beeindruckende Leistung und verlor nur einen einzigen Punkt gegen Twisted Minds. Sarvem Esports hatte nach Tag 1 einen größeren Rückstand aufzuholen, konnte aber einen soliden dritten Platz erreichen. Sie lagen 10 Punkte vor FaZe Clan und NAVI sowie 14 Punkte vor ihrem nächsten Konkurrenten FUT Esports, der ebenfalls um einen Platz in der PGS 2 kämpfte.

Die Bedeutung der PGC-Punkte

Insgesamt wurden den Teams in der letzten Phase der EMEA-Qualifikation 4060 PGC-Punkte verliehen, die entscheidend sind, um sich der PUBG Global Championship später in diesem Jahr zu nähern. Neben dem Gewinner der PUBG EMEA Championship (PEC): Fall werden sich die fünf Teams mit den meisten PGC-Punkten aus der EMEA-Region für die PGC qualifizieren. Das PEC: Fall wird das letzte Event im EMEA-Esports-Kalender 2023 sein und den Teams eine letzte Chance geben, sich zu qualifizieren.

Das bevorstehende PGS 2-Turnier

Vom 10. bis 20. August findet das PGS 2-Turnier im Baker Alshidi Theater in Riad, Saudi-Arabien statt. Das Turnier besteht aus einer Gruppenphase, gefolgt von den Vorrundengruppen und dem großen Finale. Der Gewinner des Grand Finals wird zum PGS 2 Champion gekrönt und erhält den größten Teil des Preispools von 2.000.000 US-Dollar. Zudem nehmen sie die höchste Anzahl an PGS-Punkten mit nach Hause. Das PGS-Punktesystem entscheidet auch darüber, welche Teams einen Platz in der PGC erhalten. Das Turnier wird in Zusammenarbeit mit Gamers8 abgehalten und ist für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der Weg zu PGS 2

Mit dem Abschluss aller regionalen PGS 2-Qualifikationsturniere stehen nun auch alle teilnehmenden Teams fest. Europa, Amerika, Asien und APAC werden ihre besten Teams ins Rennen schicken. Die Spieler und Fans können sich auf ein spannendes und hochkarätiges Turnier freuen.

Mit dem Ende aller regionalen PGS 2-Qualifikationsturniere stehen nun auch alle teilnehmenden Teams für PGS 2 fest:

EUROPE

Natus Vincere

Twisted Minds

FaZe Clan

Question Mark

Sarvem Esports

AMERICAS

Soniqs

FIUMBA

Luminosity Gaming

Friendly Fire

ASIA

17Gaming

Four Angry Men

Petrichor Road

TYLOO

DD TEAM

Gen.G

Danawa e-sports

Dplus KIA

IFYOUMINE GAME PT

APAC

Daytrade Gaming

Forest Gaming

THEERATHON FIVE

CERBERUS Esports

The Expendables

eArena

Die PUBG Global Series 2 rückt näher und die EMEA-Qualifikation hat die fünf Teams hervorgebracht, die sich auf das große Finale vorbereiten. Twisted Minds hat mit ihrer Dominanz beeindruckt, während Question Mark und Sarvem Esports ebenfalls starke Leistungen gezeigt haben. Die PGC-Punkte spielen eine entscheidende Rolle für die Teilnahme an der PUBG Global Championship. Das bevorstehende PGS 2-Turnier verspricht spannende Kämpfe und wir sind gespannt, wer am Ende als Champion gekrönt wird. Halte dich bereit für ein aufregendes PUBG-Erlebnis!

PUBG ist seit Anfang 2022 kostenlos spielbar. Auf Steam erreichte das “erste” Battle Royale-Spiel zwischenzeitlich einen Höchststand von 3,8 Millionen Spielern.

Quelle: Pressemitteilung