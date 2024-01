Diese Palworld-Map zeigt dir, wo die besten Level-Pals zu finden sind!

Palworld-Spieler aufgepasst! Eine brandneue Map ist aufgetaucht, die dir genau zeigt, wo die besten Level-Pals in den verschiedenen Gebieten erscheinen. Die Palworld-Map ist dein ultimativer Begleiter, um die aufregende Welt von Palworld zu erkunden und die stärksten Pals zu finden.

Die Palworld-Map wurde von engagierten Fans erstellt, insbesondere von den Reddit-Benutzern “PalGardener” und “DinosaurBBQ”. Sie bietet eine detaillierte Übersicht über alle Zonen in Palworld und verrät, mit welchem Level an Pals du in jeder Region rechnen kannst. Die Karte ermöglicht es dir, gezielt die Gebiete zu erkunden, die deinem aktuellen Level entsprechen, und so die besten Freunde für dein Team zu finden.

Palworld Map: Wo gibt es die besten Level-Pals zu finden?

Palworld ist eine riesige offene Welt, in der du nach Belieben herumstreifen kannst. Mit der Palworld-Map wird die Erkundung jedoch noch einfacher. Sie zeigt nicht nur die Level-Bereiche der Pals, sondern gibt auch Hinweise darauf, welche Art von Pals in welchen Gebieten auftauchen. Du kannst beispielsweise Feuer-Pals im Vulkangebiet im Westen und Eis-Pals in den schneebedeckten Gipfeln im Norden erwarten.

Die Pal-Stufen variieren stark von Gebiet zu Gebiet, und es ist wichtig zu wissen, welcher Pal in welcher Zone erscheint. Die Palworld-Map ist dabei deine Geheimwaffe, um immer einen Schritt voraus zu sein. Du findest sie u.a. auf Reddit. Wir haben den Beitrag unterhalb eingebettet:

Was zeigt mir diese Karte von Palworld?

Achte darauf, dass die Karte die Zonenstufen betrachtet, aber keine Bosskämpfe berücksichtigt. Bosse sind über die Weltkarte verstreut und können eine höhere Stufe haben als die anderen Pals in der gleichen Region. Ein Mammorest der Stufe 38 im Startgebiet von Palworld könnte einschüchternd sein, aber die anderen Pals in der Umgebung sollten für Anfänger leicht zu fangen sein.

Es gibt auch aufregende Neuigkeiten für die Zukunft von Palworld. Es werden zukünftige Updates dem Spiel neue Inseln und neue Pals hinzufügen.

In anderen Guide-Artikeln zu Palworld geben wir dir “10 Tipps für dein perfektes Camp” oder wie du “rasch” im Level steigst. Außerdem zeigen wir die die besten 14 Pals, die wirklich jeder Palworld-Spieler finden kann. Und wenn dir das nicht reicht, dann gibt es noch immer einen witzigen Glitch, wie man einen Mammorest-Boss besiegt.

Palworld ist für Windows PC, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Der Titel von Pocketpair ist auch eine heiße Aktie für die PS5, obwohl es sich um einen Early Access-Titel handelt.