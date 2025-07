Palworld erhält Steam Deck Verified-Status

Palworld ist ein Action-Adventure-Survival-Spiel, entwickelt von Pocket Pair aus Japan. Das Spiel entführt die Spieler in eine offene Welt, die von faszinierenden Kreaturen, den sogenannten „Pals“, bevölkert wird. Ein Mix aus Pokémon-artigen Kreaturen, Gameplay-Mechaniken aus Zelda: Breath of the Wild und Überlebensspiel wie Ark: Survival Evolved.

Publisher: Pocket-Pair Systeme: Xbox, Windows Releasedatum: 19. Januar 2024