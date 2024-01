Palworld Roadmap veröffentlicht – Cross-Play, PvP, Raids und mehr

Selbst in der Early-Access-Phase hat Palworld ein großes Publikum angezogen. Es wurden über 7 Millionen Exemplare verkauft und es ist das zweithäufigst gespielte Spiel auf Steam. Offensichtlich hat das Publikum, das es angezogen hat, großartige Dinge über das Spiel zu sagen. Da es sich um ein Early-Access-Spiel handelt, gibt es jedoch noch viel zu tun. Pocketpair, der Entwickler, hat in einer kürzlich auf Twitter veröffentlichten Roadmap einen Ausblick darauf gegeben, was das bedeutet.

Der Entwickler gibt an, dass die Verkaufszahlen von Palworld die Erwartungen des Teams bei weitem übertroffen haben. Derzeit gibt es viele Probleme aufgrund von übermäßigem Zugriffsstau, die vorrangig behoben werden sollen, bevor neue Features und Inhalte zum Spiel hinzugefügt werden. Zu den bevorstehenden kritischen Korrekturen gehören Fehlerbehebungen, Konfigurationsverbesserungen, Verbesserungen an der Basis-KI von Pals und am Path-Finding.

Pocketpair hat angekündigt, in den kommenden Wochen und Monaten neue Inhalte und Gameplay-Features hinzuzufügen. Dazu gehören PvP (sowie PvP für Pals mit einer Pal-Arena), Endgame-Inhalte in Form von Raid-Bossen und Verbesserungen der Baumechanik. Außerdem wird es Cross-Play-Unterstützung, Servertransfers und -migrationen sowie verschiedene Funktionsverbesserungen für die Xbox Series X/S- und Xbox One-Version des Spiels geben. Palworld wird auch neue Inseln, Kumpel, Bosse und Technologien hinzufügen.