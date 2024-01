Schnell leveln in Palworld: Tipps für deinen raschen Aufstieg

Palworld von Pocketpair startete kürzlich im Early Access. Jedoch hat das Survival-Spiel die Gaming-Welt schnell erobert, und wenn du in dieses bizarre Palworld-Abenteuer einsteigst, gibt es ein paar Tipps, wie du deinen Charakter schnell leveln kannst.

1. Fange so viele Pals wie möglich

Der einfachste Weg, in Palworld aufzuleveln, besteht darin, so viele Pals wie möglich zu fangen. Dies ist nicht nur Teil des Spiels, sondern auch der einfachste Weg, deinen Spieler-EXP-Level zu steigern. Du erhältst Bonus-EXP für die ersten zehn Pals, die du fängst, und danach steigt der Bonus schrittweise. Beachte, dass die belohnte EXP von deinem Spielerlevel abhängt. Also, es ist immer eine gute Zeit, einige Pals zu fangen!

2. Produziere massenhaft Pfeile

Die Produktion von Pfeilen ist einer der schnellsten Wege, um anständig viel EXP zu farmen. Nutze Pals mit mindestens Level 2 Arbeitskapazität, um schnell viele Pfeile herzustellen und kostenlose EXP-Punkte zu generieren. Je höher das Arbeitslevel des Pals ist, desto schneller erhältst du EXP. Lass den Pal diese Aufgabe auch erledigen, wenn du AFK gehst, und genieße dein echtes Leben!

3. Lass deine Pals immer arbeiten

Wenn deine Pals in der Basis arbeiten, bekommst du kostenlose EXP-Punkte. Zudem erhalten deine Party-Pals eine kleine Menge EXP, wenn die Arbeit erledigt wird. Du kannst auch manuell einen deiner Party-Pals für zusätzliche EXP-Punkte zuweisen!

Warum du dich auf schnelles Leveln in Palworld konzentrieren solltest

Ein höherer Level bietet viele Vorteile, vor allem die Fähigkeit, stärkere Pals zu fangen und die Welt sicher zu erkunden. Niedrige Level können zu zufälligen Kämpfen führen, und einige Pals und “Syndicate Thugs” greifen dich an, wenn du zu nah kommst. Ein höherer Level ermöglicht auch den Zugang zu verschiedenen Einrichtungen.

Jetzt weißt du, warum ein hoher EXP-Level wichtig ist und wie du schnell aufleveln kannst! Ich hoffe, dieser Guide war hilfreich für dich.

Palworld ist derzeit für Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam, Microsoft Store) sowie im Xbox Game Pass als Early Access verfügbar.