Palworld: 10 Tipps für dein perfektes Camp

Pal-Dompteure in Palworld haben etwas, was Pokémon-Trainer nicht haben – ein Zuhause. Spieler können ihren Charakter aufleveln, Pals fangen und Gegenstände herstellen, um ihre Basisstufe zu steigern und sie weiter zu verbessern.

Eine Palbox zu craften und ein Stück Land zu beanspruchen, ist immer aufregend. Allerdings kann es überwältigend sein, wenn ein Spieler sich umdreht und auf den leeren blauen Kreis blickt, ohne zu wissen, was er in seine neue Basis einbauen soll. Palworld bietet eine Fülle von handwerklichen Gegenständen, mit denen man eine Basis aufpeppen und ihr Persönlichkeit verleihen kann. Es gibt jedoch ein paar spezifische Gegenstände und Bereiche, die jede Basis enthalten sollte.

Tipp 1: Eine offene und zugängliche Lage

Pal-Bändiger, die neu in der Welt der Palworld sind, sollten ihre Pal-Box nicht an einer Klippe befestigen, um Platz zu sparen. Die Palbox ist das Zentrum einer Basis und bildet einen großen Kreis um sie herum. Wenn Pal-Bändiger ihre Pal-Box an einer Felswand anbringen, befindet sich die Hälfte des Stützpunkts oben auf der Klippe und ist unerreichbar. Ein Stützpunkt sollte daher einen weiten, offenen Bereich haben, um genügend Platz zu bieten.

Bevor du eine Palbox aufstellst, solltest du sicherstellen, dass der Stützpunkt zugänglich ist. Es ist zwar gut, einen Stützpunkt auf dem Gipfel eines Berges zu errichten, aber er muss dennoch leicht zugänglich sein, wenn Spieler ihren Stützpunkt verlassen, um nach weiteren Ressourcen zu suchen. Stellen Sie sicher, dass jeder Stützpunkt zugänglich ist. Idealerweise sollte er in der Nähe von nützlichen Gegenständen wie Erzadern, einer Herde Melpaca für Leder oder einer Herde Chikipi für Eier liegen.

Tipp 2: Ausrüstung für Farming Crafting Ressourcen

Pal-Zähmer können Kumpel fangen und mit Waffen herumlaufen. Allerdings müssen sie Ressourcen sammeln und Ausrüstung herstellen, um dies auf Dauer zu tun. Um die benötigten Ressourcen zu sammeln, können Spieler auf ihren Abenteuern durch die Welt laufen und Holz, Stein und Fasern sammeln.

Um die Plackerei zu vermeiden, sollte jeder Stützpunkt einen Bereich haben, in dem die Kumpels selbst Rohstoffe sammeln können. Jeder Stützpunkt sollte einen Bereich haben, in dem die Pals selbst Stein und Holz farmen können. Der Spieler muss sie nur gelegentlich anweisen, Fasern, Paldiumfragmente und Barren herzustellen. Sobald dieser Bereich eingerichtet ist, werden die Spieler bald über genügend Holz und Stein verfügen, um das Handwerk zu vereinfachen.

Tipp 3: Eine Küchen- und Essensroutine

Es ist durchaus löblich, wenn Pal-Tamer ihre Pals gut behandeln. Aber es kann anstrengend sein, jeden Tag für jeden von ihnen eine selbst gekochte Mahlzeit zuzubereiten, bevor sie mit der Arbeit auf der Basis beginnen. Deshalb ist es eine echte Zeitersparnis, eine Futterbox aufzustellen, damit sie sich selbstständig ernähren können.

Es kann mühsam sein, eine Futterkiste aufrechtzuerhalten. Daher lohnt es sich für die Spieler, etwas Zeit zu investieren, damit die Pals sich selbst versorgen können. Baue eine Beerenplantage und sorge dafür, dass es Pals gibt, die pflanzen, gießen, ernten und die Beeren zu den Futterkisten transportieren können. Für einige Pals werden die Beeren jedoch nicht ausreichen. Deshalb sollten Spieler nicht nur eine Mühle und eine Weizenplantage besitzen, sondern auch eine Küche, um Lebensmittel zu lagern, und einen Pal, um gelegentlich spezielle Gerichte in großen Mengen zu kochen.

Tipp 4: Glückliches Zuhause für Pals und Dompteure

Auch Pals und ihre Dompteure benötigen am Ende eines langen Tages einen Schlafplatz. Palworld bietet genügend Möglichkeiten, um ein gemütliches Heim für Spieler und ihre Pals zu bauen. Spieler können ein Haus aus Holz oder Stein bauen und es entweder einfach halten oder so kreativ wie möglich gestalten, um ihm eine persönliche Note zu verleihen. Ein Haus kann nützlich sein, um Ausrüstung zu lagern. Es ist jedoch noch wichtiger, um die Pals glücklich zu machen. Wenn die Anzahl der Pals zu niedrig ist, leiden ihre geistige Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Dadurch sind sie weniger produktiv. Ein gut ausgestattetes Zuhause ist der beste Weg, um Depressionen und Erschöpfung zu vermeiden, damit die Kumpel zufrieden sind.

Spieler sollten zumindest einen Bereich mit einer Reihe von Betten für ihre Pals bauen. Wenn Dompteure Stufe 24 erreichen, sollten sie in flauschige Pal-Betten investieren. So können die Pals, die an der Basis arbeiten, im Schlaf wieder zu Kräften kommen. Jeder Stützpunkt sollte außerdem über heiße Quellen verfügen, in denen sich die Pals entspannen und ihre geistige Gesundheit wiederherstellen können. Eine medizinische Werkbank ist ebenfalls empfehlenswert, um sicherzustellen, dass kein Pal krank wird oder sich verletzt.

Tipp 5: Eine geschäftige und produktive Ranch

Die meisten Spieler können in Palworld mit wenig Gold auskommen. Es schadet jedoch nicht, eine Ranch zu bauen und einem Mau zuzuweisen, um Gold zu farmen, ohne etwas zu tun. Noch besser ist es, einem Vixy eine Ranch zuzuweisen, damit es auch einen ständigen Vorrat an Pfeilen und Pal-Kugeln ausgräbt. Das erleichtert das schnelle Aufleveln im frühen Spiel. Ranches sind jedoch nicht nur für ein Vixy oder Mau geeignet. Pal-Bändiger können Lamballs für Wolle einsetzen. Sie können obendrein Chikipis, Mozzarinas und Beegardes für Eier, Milch und Honig verwenden, um Kuchen zu backen und die Pals zum Brüten zu bringen.

Tipp 6: Ausrüstung für Zucht und Inkubation

Eine Basis in Palworld hat viele Facetten: Sie ist ein Ort, an dem Gegenstände gelagert, Ausrüstung hergestellt und Ressourcen gezüchtet werden können – aber sie ist auch ein Ort, an dem die Pals leben und sich sogar fortpflanzen können. Während Pal-Bändiger umherziehen und Pals fangen können, um ihren Paldex aufzuleveln und zu erweitern, können sich einige der höherstufigen Pals im frühen Spiel als besonders schwierig erweisen.

Wenn Spieler seltenere Pals haben wollen oder es zu schwierig finden, bestimmte Pals zu fangen, ist eine einfachere Alternative, eine Zuchtfarm in ihrer Basis zu bauen und ein paar verliebten Pals Kuchen zu geben. Vergesst nicht, auch einen Eierbrutkasten herzustellen, um alle Eier auszubrüten, die ihr in der Zuchtfarm oder in der Wildnis findet.

Tipp 7: Eine Fabrik für schnelles und effizientes Crafting

Ab Stufe 26 kann der Spieler einen Stromgenerator herstellen und Maschinen bauen, um Gegenstände schnell und einfach zu produzieren. Anstatt nur einen Pal an eine Werkbank zu setzen und darauf zu warten, dass er fertig ist, kann der Spieler ein Fließband einrichten und mehrere Pals einsetzen, um den Prozess zu beschleunigen. Obwohl es wie ein dystopischer Alptraum aussieht, kann es eine echte Zeitersparnis sein.

Pal-Dompteure können Produktionsfließbänder freischalten. Diese produzieren Pal-Kugeln, Munition, Waffen und mehr. Da diese Maschinen viel Platz benötigen, lohnt es sich, sie in einem Gebäude wie einer Fabrik unterzubringen. So können die Spieler alles, was sie benötigen, an einem Ort herstellen. Es ist noch besser, wenn einige Spieler die Fabriken mit Werkbänken umgeben, um andere Gegenstände herzustellen, während ihre Pals hart arbeiten.

Tipp 8: Platziere überall Aufbewahrungsboxen

Die Pals in Palworld sind nicht gerade die intelligentesten und es ist üblich, dass Spieler ihnen dabei zusehen, wie sie Handwerksmaterialien zur Kiste am anderen Ende der Basis transportieren oder sie einfach dort fallen lassen, wo sie stehen.

Aus diesem Grund sollte jeder Stützpunkt über mehrere Lagerkisten verfügen, um den Weg zu verkürzen und den Pals das Leben so einfach wie möglich zu machen. Es könnte sich lohnen, auch Futterkisten bereitzustellen, damit die Tiere nicht weit reisen müssen, um Nahrung zu finden, wenn sie hungrig sind. Die Spieler müssen sich nicht darum kümmern, Holz, Stein und andere Ressourcen an einem Ort zu lagern. Beim Herstellen von Gegenständen im Stützpunkt werden die Ressourcen aller Kisten im Stützpunkt verwendet, unabhängig von ihrem Standort.

Tipp 9: Palette der Pal-Arbeitseigenschaften

Jeder Pal hat spezielle Arbeitseigenschaften. Daher ist es für einen Pal-Bändiger wichtig, eine Vielzahl von Pals zu haben und nicht nur seine Favoriten. Spieler sollten sicherstellen, dass sie für jede Aufgabe in der Basis mindestens einen Pal haben. Egal, ob es sich um Handarbeit, Sammeln oder Bergbau handelt, es sollte immer ein Kumpel vorhanden sein, der eine Aufgabe übernehmen kann. Auf diese Weise musst du nicht jedes Mal die Kumpel in der Kumpelkiste austauschen, wenn ein Kumpelbändiger eine andere Aufgabe erledigen muss. Es ist einfacher, eine Gruppe von Kumpels mit unterschiedlichen Fähigkeiten für alltägliche Aktivitäten zu behalten und sie nur auszutauschen, wenn sie gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn du dich gegen Angriffe verteidigen musst oder wenn die ganze Basis zusammenarbeiten muss, um schnell Munition herzustellen.

Tipp 10: Mauern, Fallen und andere Verteidigungsmittel

Seit der Ankündigung wird Palworld liebevoll als “Pokemon mit Waffen” bezeichnet. Daher sind gewalttätige Angriffe in den Ländern von Palworld an der Tagesordnung. Feinde greifen oft die Basis eines Spielers an, von randalierenden Fanmädchen bis hin zu Syndikatsmitgliedern. Es ist die Aufgabe des Pal-Bändigers und seiner Kumpels, ihre Basis zu verteidigen. Glücklicherweise gibt es verschiedene Verteidigungsmaßnahmen, die Spieler nutzen können, um ihre Basis zu schützen.

Es empfiehlt sich, frühzeitig Sandsäcke und Verteidigungsmauern zu errichten, um die Feinde abzuwehren. Mit zunehmendem Level haben die Spieler Zugang zu Fallen sowie montierten Armbrüsten oder Maschinengewehren, um die Verteidigung zu erleichtern. Es ist ratsam, entweder Holzgebäude in Stein umzuwandeln oder einen Wasserpal in der Nähe zu haben, falls ein feuerspeiender Pal auftaucht.