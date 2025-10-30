DailyGame
DailyGame - Gaming News - Palworld-Rechtsstreit mit Nintendo: Patent abgelehnt – Was das jetzt wirklich heißt!
3 Min. lesen

Palworld-Rechtsstreit mit Nintendo: Patent abgelehnt – Was das jetzt wirklich heißt!

Japans Patentamt kippt ein Nintendo-Patent. Wir erklären, was das für die Palworld-Klage heißt und wie es weitergeht.

i Palworld-Rechtsstreit mit Nintendo: Patent abgelehnt – Was das jetzt wirklich heißt!
Artikel von Markus +

Kurz nach dem neuesten Bescheid aus Japan bekommt Pocketpair frischen Rückenwind für Palworld Das japanische Patentamt (JPO) hat einen zentralen Baustein von Nintendos „Monsterfang“-Patentfamilie vorläufig zurückgewiesen. Konkret geht es um die Anmeldung Nr. 2024-031879 – sie gilt dem Prüfer zufolge nicht als ausreichend neu.

Die Entscheidung datiert laut Berichten auf den 22. Oktober 2025. Nintendo hat 60 Tage Zeit, zu ändern oder zu widersprechen, realistisch also bis rund 21. Dezember 2025. Wichtig: Es handelt sich um eine nicht endgültige Zurückweisung wie WindowsCentral.com berichtet.

Werbung

Nintendo-Patent: Was hat das JPO genau bemängelt?

Der Prüfer verwies auf bereits existierende Spielemechaniken. Als „Prior Art“ werden unter anderem Monster Hunter 4, ARK: Survival Evolved, Craftopia, das Browsergame Kantai Collection und sogar Pokémon GO genannt, also Beispiele, die ähnliche Fang- oder Wechsel-Systeme schon zuvor nutzten.

Brisant: Die abgelehnte Anmeldung sitzt exakt zwischen bereits erteilten Patenten derselben Familie, auf die sich Nintendo und The Pokémon Company in der Klage stützen. Das macht den jetzigen Dämpfer relevanter als eine „lose Seitenlinie“.

Palworld wurde als "Pokémon mit Waffen" von Fans bezeichnet. Nun, ganz so stimmt es beim Survival-Spiel nicht, aber Nintendo fühlte sich auf die Füße getreten. - Bild: Pocketpair

Palworld wurde als „Pokémon mit Waffen“ von Fans bezeichnet. Nun, ganz so stimmt es beim Survival-Spiel nicht, aber Nintendo fühlte sich auf die Füße getreten. – Bild: Pocketpair

Warum betrifft das direkt die Palworld-Klage?

Die Klage läuft seit dem 19. September 2024 vor dem Bezirksgericht Tokio. Sie fußt auf mehreren japanischen Patenten rund um Fang-, Ziel- und Reitmechaniken (u. a. JP 7545191, JP 7493117, JP 7528390). Wenn ein Teil der Familie als naheliegend gilt, steigt der Druck auf die restlichen Schutzrechte, zumindest in der Wahrnehmung. Gericht und Patentamt sind rechtlich unabhängig, doch Richter berücksichtigen oft die technische Bewertung der Prüfer (via GamesRadar.com).

Werbung

Für Pocketpair ist das strategisch wertvoll: Die Verteidigung argumentiert schon länger, dass Nintendos Ansprüche auf etablierten Standard-Designs in Games aufsetzen, inklusive Beispielen aus großen Titeln und Mods. Das JPO stützt diese Linie zumindest teilweise.

Lesenswert
Pokémon Legends Z-A: Über 5,8 Millionen Verkäufe in nur einer Woche!
Nintendo Switch Online: Luigi’s Mansion kommt für die Switch 2 in die GameCube-Bibliothek!
Super Mario Theorie: Sagt er tatsächlich „It’s-a me, Mario!“ oder gar etwas anderes?
Super Mario Galaxy 1+2 führt die Verkaufscharts schon im Monat vor der Veröffentlichung an!
Super Mario Galaxy 2 im Test: Kann eines der besten Videospiele aller Zeiten ein zweites Mal gemacht werden?
Nintendo Switch 2 vom Time Magazine zu den besten Erfindungen des Jahres gekürt!
Pokemon Legenden Z-A: So jagst du effektiv Shinys
Pokemon Legenden Z-A wird Opfer von Review-Bombing

Nintendo gegen Pocketpair: Wie geht es jetzt weiter?

Nintendo kann bis ca. 21. Dezember 2025 Änderungen einreichen oder argumentieren, warum der Prüfer irrt. Scheitert das, ist eine Beschwerde möglich – der Patentzweig wäre also noch nicht vom Tisch. Parallel läuft das Gerichtsverfahren weiter; ein schneller Richterspruch ist unwahrscheinlich. Kurzfristig bleibt Palworld im Vorteil, mittel- bis langfristig hängt viel davon ab, ob weitere Patente der Nintendo-Familie standhalten.

Warum dich das interessieren sollte? Wenn du Palworld verfolgst, betrifft das direkt die Zukunft von Capture-Mechaniken in Games. Setzt sich die Sicht des JPO durch, müssen Publisher bei Gameplay-Patenten genauer differenzieren – allgemeine Designmuster lassen sich schwer monopolisieren.

Bitte beachte: Die JPO-Entscheidung ist vorläufig. Gerichte sind nicht daran gebunden – sie fließt aber oft in die Bewertung ein.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Nintendo

Mehr dazu...

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Ursprünglich erstellte das Unternehmen aus Kyoto Spielkarten, aber das war bei der Gründung 1889.

Systeme: Nintendo

Mehr entdecken

Neu für dich!