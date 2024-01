Palworld: So gelingt der Spieleinstieg

Palworld vom Entwickler Pocketpair ist im Early Access für den PC und Xbox Series X/S erschienen und hat bereits über 435.000 gleichzeitige Spieler auf Steam verzeichnen können. Viele Spieler erleben die Magie des Erforschens, Einfangens und Abenteuers mit ihren Freunden, wenn sie nicht gerade mit einer AK um sich schießen, aber was gibt es dabei zu beachten? Hier sind 15 Tipps und Tricks für Palworld, die deine Reise durch den mysteriösen Archipel erleichtern.

Tipp 1: Bekämpfe wilde Pals niemals alleine

Wenn du anfängst, triffst du auf relativ einfache Pals, die du besiegen und einfangen kannst. Cattiva und Lamball werden zu deinen besten Freunden, denn sie kämpfen, bauen ab, sammeln und transportieren Materialien und vieles mehr für dich. Es sollte offensichtlich sein, dass du anfangs nicht gegen andere wilde Tiere als diese beiden (oder ihre Äquivalente) kämpfen solltest, bis du mehr Lebenspunkte oder eine bessere Rüstung zur Schadensreduzierung hast. Wilde Pals werden versuchen, euch anzugreifen, auch wenn eure Pals auf dem Feld sind. Wenn ihr also alleine seid, gibt es nichts, was euch beim Überleben hilft.

Tipp 2: Besorge dir eine Ausrüstung zum Fliegen

Pals haben Fähigkeiten und Partnerfähigkeiten, die du manuell aktivieren kannst. Einige erfordern spezielle Ausrüstung, die du mit Technologiepunkten kaufen und dann herstellen musst. Hol dir also die Fähigkeit, die einen fliegenden Pal sofort in ein fliegendes Reittier verwandelt. Nitewing ist in den Windswept Hills verfügbar, also ist das der früheste Zeitpunkt, an dem du einen fliegenden Pal erbeuten kannst. Nur sehr wenige Traversal-Methoden im frühen bis mittleren Spiel können ein fliegendes Reittier schlagen.

Tipp 3: Pflanze Beeren an

Ideal ist es, wenn du von Anfang an eine dauerhafte Möglichkeit hast, Nahrung in deiner Basis zu produzieren, damit du deine Pals nicht ständig von Hand füttern musst. Da sich viele Pals von Beeren ernähren können, solltet ihr so schnell wie möglich einen Bauernhof anlegen und eine Futterstation einrichten. Wenn ihr wollt, dass eure Pals mehr Nahrung zu sich nehmen, ersetzt die Beeren durch geröstete Beeren.

Tipp 4: Sammle EP durch das Fangen von Pals

Wenn du im Spiel vorankommst und gegen deine wilde Pals mit höherem Level antrittst, reichen die mittleren Pal-Kugeln nicht mehr aus. Werfe deine niedrigeren Kugeln aber deshalb nicht gleich weg. Benutze sie stattdessen, um die niedrigstufigen Pals in der Nähe des Starts zu fangen. Da sie eine höhere Fangkraft haben, sollten sie relativ leicht zu zähmen sein, und du bekommst Bonus-EP für jedes gefangene Pal-Duplikat (bis zu 10 oder mehr). Du kannst sie auch für andere Zwecke behalten.

Tipp 5: Nutze den Pal-Essenz-Kondensator

Das Schlachten von Pals (und Menschen – dazu später mehr) ist zwar barbarisch, kann aber im Notfall als Nahrungsquelle dienen. Bevor du dies tust, solltest du jedoch den Pal-Essenz-Kondensator verwenden. Er ermöglicht es, mehrere Exemplare eines Pal zu opfern, um einen zu stärken, seine Werte zu erhöhen und vor allem seine Partnerfähigkeit zu verbessern. Im Fall von Cattiva bedeutet dies, dass die maximale Tragkraft des Spielers noch weiter erhöht wird.

Tipp 6: Vergesse nicht zu rollen

Es gibt eine Option, um im Spiel zu rollen, die Taste hierfür ist standardmäßig Strg, aber sie kann natürlich geändert werden. Wenn du mit dem Visier nach unten zielst, kannst du dich im Kampf seitwärts und rückwärts drehen. Das ist zwar kein Ersatz für das Wegrennen, wenn man in der Unterzahl ist, aber es kann einem helfen, mehreren Angriffen von wilden Pals auszuweichen, sich in brenzligen Situationen schnell neu zu positionieren (z. B. wenn ein Syndicate-Schütze anfängt, sich wegzudrehen) und einen guten Abstand zu Bedrohungen zu halten.

Tipp 7: Verwende diese Waffen beim Fangen

Nahkampfwaffen sind zu Beginn eher mittelmäßig und können ohne entsprechende Schadensminderung sehr gefährlich sein. Spart eure Technologiepunkte und kauft euch einen Drei-Schuss-Bogen, der mit einem Pfeil mehrere Schüsse abfeuert, und dann eine Elementar-Armbrust. Die normale Armbrust ist auch in Ordnung, aber ihre Nachladezeit ist lästig, also ist eine Gift- oder Feuerarmbrust ideal für den zusätzlichen Statusschaden. Die normale Armbrust sollte man immer dabei haben, wenn man es mit Gegnern zu tun hat, die gegen Gift und Feuer resistent sind.

Tipp 8: Bekämpfe das Syndikat

Überall im Archipel findet man Mitglieder der menschlichen Fraktionen, wie das Regensyndikat und die Free Pal Alliance. Wenn ihr Munition für eure Bögen wollt, lohnt es sich, sie zu jagen, aber es lohnt sich auch, das Syndikat hochzunehmen, vor allem, wenn ihr die provisorische Handfeuerwaffe, eure erste Waffe, freischaltet. Je nach Syndikat lassen sie Munition für diese Waffe fallen (zusammen mit anderen Munitionstypen, die aber erst viel später freigeschaltet werden). Syndikatsmitglieder findet man in Lagerhäusern in der offenen Welt (auf Rauchspuren achten) und in Dungeons.

Tipp 9: Sammle keine gekochte Nahrung

Wenn du deine Basis ausbaust, wirst du schnell feststellen, dass die Automatisierung der Aufgaben in Palworld etwas unzuverlässig ist. Der Pengullet, den du für die Kühlung vorgesehen hast, ist oft nicht an seinem Platz, was dazu führen kann, dass Lebensmittel verderben. Im Zweifelsfall kocht man das Essen und lässt es auf dem Feuer stehen, ohne es abzuholen. Es verdirbt nicht und hält sich beliebig lange. Diese Methode ist nicht ideal für Lebensmittel, die schnell und in großen Mengen verzehrt werden, wie z. B. gegrillte Beeren, aber sie eignet sich hervorragend für einige komplexere Lebensmittel. Man stellt sie zum Kochen ein, verlässt sie und kehrt zurück, wenn man sie für Bosskämpfe oder die Palzucht braucht.

Tipp 10: Fange Menschen

Obwohl es als unmenschlich gilt, kannst du mithilfe von Pal-Sphären Menschen fangen. Sie funktionieren wie Freunde, kämpfen in Schlachten und erledigen sogar verschiedene Aufgaben für dich. Der eigentliche Clou ist aber, dass man sie für viel Geld bei einem Contraband-Händler verkaufen kann. Betrachte sie als eine garantierte Methode, um ein paar Goldmünzen von deinen Gegnern zu bekommen (da nicht alle das Gleiche fallen lassen), wenn sonst nichts, du Monster.

Tipp 11: Sammle Lifmunk-Effigies

Sammle so schnell wie möglich die Lifmunk-Effigies ein, die überall auf der Welt zu finden sind, sei es zwischen den Inseln oder in den Pausen deines Abenteuers. Sie erhöhen deine Eroberungskraft beträchtlich, helfen dir Sphären zu sparen und machen es etwas einfacher, deine Alpha-Kumpel zu retten. Effigies sind grün leuchtende Statuen, die überall in der Welt verstreut sind – einige davon findet ihr in der Nähe der alten Ritualstätte. Das fliegende Reittier ist in diesem Gebiet noch nützlicher, da es das Einsammeln der Statuen erleichtert. Wenn ihr genug gefunden habt, begebt euch zu einer Statue der Macht, um sie zu verzehren.

Tipp 12: Nehme jedes Pal-Ei mit, das du findest

Ignoriere keine Eier in der Wildnis, vor allem keine großen. Sie können dir Pals geben, die du nicht hast, wie z.B. Suzaku, der schwer zu fangen sein kann, wenn du zum ersten Mal die Wüstenregion betrittst. Da die Pal-Essenz funktioniert, ist es ideal, kostenlose Duplikate zu haben, um Pals desselben Typs zu verstärken.

Tipp 13: Hole die den Futter-Beutel und eine Laterne

Wenn du zum ersten Mal Alpha-Pals oder Turmbosse fängst/besiegst, erhältst du Urzeit-Technologiepunkte, mit denen du Gegenstände wie die Enterhakenpistole, den Eierbrutkasten usw. erforschen kannst. Der Inkubator ist so gut wie unverzichtbar, aber ansonsten solltest du dir so schnell wie möglich den Futterbeutel und die Laterne besorgen. Mit dem Futterbeutel kannst du deine Begleiter (und dich selbst) während der Reise automatisch füttern, während die Laterne eine konstante Lichtquelle ist (du musst nicht mehr zur Taschenlampe greifen). Denkt daran, dass Begleiter, die als Reittiere verwendet werden, sich nicht automatisch selbst füttern können, sodass ihr in diesem Fall absteigen oder sie manuell füttern müsst.

Tipp 14: Baue eine zweite Basis

Wenn deine erste Basis in Palworld aufsteigt, hast du die Möglichkeit, eine zweite Basis zu bauen. Auch wenn man keine zweite Basis betreiben möchte, kann man eine Palbox abwerfen und in der Welt behalten. Man kann sie als Schnellreisepunkt benutzen und sie bei Bedarf von der Karte entfernen und an einem anderen Ort wieder aufstellen (die Materialien werden ebenfalls zurückerstattet, man muss sie also nicht herumschleppen). Stelle sie in der Nähe eines Dungeon-Eingangs auf und benutze sie, um Materialien zu deiner Basis zu transportieren (da du im Dungeon selbst nicht bauen kannst).

Tipp 15: Gravity Rush

Wenn du von einem fliegenden Reittier aus gegen Feinde kämpfst, die sich einer Klippe nähern, solltest du versuchen, unter die Klippe zu tauchen. Das gibt dir die nötige Deckung vor ihren Angriffen, aber noch lustiger ist, dass einige Feinde versuchen werden, dich zu verfolgen und sich dabei die Zähne ausbeißen werden. In der Zwischenzeit ist man auch ohne Ausdauer in Sicherheit, da man auf einem fliegenden Reittier keinen Fallschaden erleiden kann.

