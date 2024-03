Oscars 2024 – Oppenheimer wird groß abräumen

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet erneut die alljährliche Verleihung der Academy Awards in Los Angeles statt. Die “Oscars” genannten Goldstatuen werden diesmal schon zum 96. Mal vergeben und markieren den Höhepunkt der Award-Saison, die sich mit den besten Filmen des Jahres 2023 befasste. Klar ist jedoch jetzt schon, dass die Sterne heuer für einen Film besonders gut stehen: Das dreistündige Bomben-Drama Oppenheimer. Und wir sagen euch, warum der Film mit dem Hauptpreis des Abends rechnen kann.

Die Oscars sind seit vielen Jahrzehnten das inoffizielle Gütesiegel der Filmbranche. Darüber hinaus markiert die Verleihung der Goldmänner das Ende der amerikanischen Awards-Saison, die zumeist im November des Vorjahres beginnt. Im Zuge dessen wird eine Fülle an unterschiedlichen Auszeichnungen verliehen, die sich mit jedem Aspekt der Filmproduktion auseinandersetzet. Ob Bester Schauspieler, Cast, Sounddesign oder Produzenten.

In den letzten Jahren hat sich dabei jedoch abgezeichnet, dass schon früh während einer Saison diejenigen Filme ausgemacht werden können, die schlussendlich bei der Oscarverleihung im Februar oder März des Folgejahrs, gekürt werden. Dies zeigte zuletzt das Sci-Fi-Drama Everything Everywhere All At Once, welches bereits im Vorfeld bei den großen Award-Shows der Saison abräumte. Bei den Academy Awards gab es dann kaum eine Überraschung und der Film erhielt den wichtigsten Preis des Abends, den “Best Picture”-Oscar, sowie zahlreiche andere im Vorfeld prophezeiten Ehrungen.

“Best Picture”-Oscar für Oppenheimer sicher

In diesem Jahr nimmt Christopher Nolans Bomben-Biopic Oppenheimer diese Position ein. Der Film ist nicht nur für sagenhafte 13 Oscars nominiert (darunter Bester Film, Regisseur, Nebendarsteller, Hauptdarsteller und Adaptiertes Drehbuch), sondern gewann auch jeden wichtigen Preis in der Vorphase So etwa bei den SAG-Awards, bei der die besten Schauspieler des Jahres gekürt werden und deren Wahlkörper ähnlich wie bei den Oscars zusammengestellt ist.

Hierbei schafften es sowohl Robert Downey Jr. als auch Hauptdarsteller Cillian Murphy mit Preisen nach Hause zu gehen. Bei den Academy Awards dürfte es nicht anders sein, denn die beiden Schauspieler gelten auch hier als ungeschlagene Favoriten. Auch Christopher Nolan kann sich wohl heuer über seinen ersten Oscar als Regisseur freuen. So staubte er bereits bei den britischen BAFTAs, den Golden Globes und auch der Directors Guild of America diese Ehrung ab. Vor allem letztere Auszeichnung überschneidet sich nahezu immer mit dem entsprechenden Sieger bei den Oscars.

Dass Oppenheimer in diesem Jahr schlussendlich auch den Hauptpreis des Abends erhält, gilt indes fast schon als gesichert. Nicht nur, weil das stimmige Drama auch einer der besten Filme des Jahres ist. Vielmehr schaffte es der Film bei bereits nahezu allen größeren Preisverleihungen des Vorfelds sich diesen Titel zu sichern. Natürlich sind Preisverleihung immer von Überraschungen geprägt. Wer hätte beispielsweise erwartet, dass Will Smith in die Schlagzeilen kommt und zwar nicht, weil er am selben Abend seinen ersten Oscar erhielt? Doch die schiere Kraft hinter der Filmsensation des Jahres und durch die Fülle der bisher vergebenen Preise, ist ein andere Sieger bei den Oscars 2024 äußerst unwahrscheinlich.