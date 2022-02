Oscars 2022: So könnt ihr für euren Lieblingsfilm abstimmen

Oscar (c) Pixaby

Am 27. März ist es wieder so weit. Die diesjährigen Academy Awards finden heuer zum 94. mal statt und küren erneut die besten Filme des Jahres. Und was 2021 für ein Filmjahr war! Nach einer relativ langen, durch die Pandemie herbeigeführten, Durstphase, kamen große Filme 2021 mit einem Knall zurück. Neben Blockbustern wie Dune, schafften es auch ausländische Filme wie Drive My Car besonders gut anzukommen.

Um jenes besondere Filmjahr zu feiern, hat sich die Academy für die diesjährige Oscar-Verleihung etwas ganz besonders ausgedacht. Denn diesmal können Filmfans aus der ganzen Welt erstmalig für ihre Lieblingsfilme abstimmen. Die Gewinner dieser Abstimmung werden dann während der Live-Übertragung gekürt. Als Bonus haben Teilnehmer die Chance bei der Verleihung im nächsten Jahr sogar eine Reise nach Los Angeles zu gewinnen, wo sie dann eine Oscar selbst überreichen dürfen.

Um per Twitter teilnehmen zu können könnt ihr zwischen zwei Kategorien wählen: Nämlich bester Film und bester Moment in einem Film. Hierbei können alle Filme gewählt werden, die im Jahr 2021 erschienen sind. Hat euch also eine Stelle in Spider-Man: No Way Home besonders gut gefallen, müsst ihr nur den Film nennen und mit dem Hashtag ,,sscarscheermoment” versehen. Und schon nehmt ihr teil.

Genau so läuft es auch bei eurem Lieblingsfilm aus dem Jahr 2021. Egal ob es also Free Guy, oder gar die Marvelverfilmung Eternals ist. Mit dem Hashtag ,,oscarsfanfavorite” liegt der Oscar für den besten Film liegt in euren Händen!

Oscars 2022 – Diese Filme sind die ,,besten”:

Während Fans diesmal ihre eigenen Lieblingsfilme und Momente wählen können, hat die Academy bereit ihre zehn besten Filme genannt. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung konkurrieren um wichtigsten Preis des Abends diesmal Filme, die unterschiedlicher nicht sein können. Neben Actionblockbustern, lassen sich auch Musicals und japanische Dramen finden. Die Liste lauter wie folgt:

The Power of the Dog

Drive My Car

West Side Story

Dune

Nightmare Alley

Belfast

King Richard

Coda

Licorice Pizza

Don’t Look Up

Welchen Film werdet ihr wählen?