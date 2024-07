Dune: Prophecy – Zweiter Trailer veröffentlicht & Start-Termin 2024 bestätigt

Fans des Dune-Universums können sich freuen: Die epische Sci-Fi-Dramaserie Dune: Prophecy startet noch Ende dieses Jahres exklusiv bei Sky. Der zweite offizielle Teaser-Trailer bietet einen vielversprechenden Einblick in die neue Serie bietet.

Dune: Prophecy spielt 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides und folgt den Abenteuern zweier Harkonnen-Schwestern. Diese stellen sich gegen Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und gründen die sagenumwobene Sekte Bene Gesserit. Die Serie basiert auf dem Roman Sisterhood of Dune, geschrieben von Brian Herbert und Kevin J. Anderson, und erweitert das Dune-Universum, das ursprünglich von dem gefeierten Autor Frank Herbert erschaffen wurde.

Dune: Der Wüstenplanet spielt im Jahr 10.191 AG (After Guild), was etwa 21.000 Jahre in der Zukunft unserer heutigen Zeit liegt. Die Bezeichnung AG steht für „After Guild“, was bedeutet, dass die Zeitrechnung nach der Gründung der Spacing Guild beginnt, einer Organisation, die den interstellaren Raumverkehr und Handel im Dune-Universum kontrolliert

Starbesetzung für Dune: Prophecy

In den Hauptrollen sehen wir die für den Academy Award und BAFTA Award nominierte Emily Watson OBE an der Seite von Olivia Williams. Weitere prominente Schauspieler sind Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning und Yerin Ha.

Alison Schapker fungiert als Showrunnerin und ausführende Produzentin der Serie. Diane Ademu-John hat die Serie mitentwickelt und ist ebenfalls ausführende Produzentin. Anna Foerster, die bei mehreren Episoden, darunter auch die erste, Regie führte, ist ebenfalls ausführende Produzentin. Zu den weiteren ausführenden Produzenten gehören Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns, Jon Spaihts und der New York Times-Bestsellerautor Brian Herbert. Auch Byron Merritt und Kim Herbert fungieren als ausführende Produzenten für den Nachlass von Frank Herbert. Kevin J. Anderson, ebenfalls New York Times-Bestsellerautor, ist als Koproduzent tätig.

Dune: Prophecy – Anders als die letzten beiden Filme

Mit einer beeindruckenden Besetzung, einer spannenden Handlung und einer Produktion auf höchstem Niveau, ist Dune: Prophecy eines der am meisten erwarteten TV-Ereignisse des Jahres. Der zweite Trailer heizt die Vorfreude weiter an und gibt einen Vorgeschmack auf die epischen Abenteuer, die uns erwarten. Die Serie wird Ende dieses Jahres exklusiv bei Sky zu sehen sein. Bereite dich darauf vor, in die tiefen, faszinierenden Weiten des Dune-Universums einzutauchen!