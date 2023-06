Microsoft Flight Simulator bekommt “Dune”-Expansion

Am Tag des Kinostarts des Films wird der legendäre Dune'Thopter für den Microsoft Flight Simulator verfügbar sein.

Um den Microsoft Flight Simulator spielen zu können benötigt man entweder eine Xbox Series X (damit es richtig Spaß macht) oder einen leistungsstarken PC (damit es noch mehr Spaß macht). Die Simulation gilt als Schwergewicht, immerhin ist der Download satte 80 GB groß. Nicht verwunderlich, immerhin kann man unseren ganzen Planeten befliegen. Beim Xbox Games Showcase zeigte uns Microsoft für seinen Flight Simulator eine “Dune Expansion”. Genauer gesagt den Ornithopter.

Mit dem Ornithopter über Arrakis (Dune) fliegen? Am selben Tag, an dem auch der neue Dune-Film in die Kinos kommt, also am 3. November 2023, erscheint auch der Ornithopter für den Microsoft Flight Simulator.

Fortsetzung in Arbeit

Es gibt noch mehr über den Microsoft Flight Simulator zu wissen. Microsoft zeigte einen Trailer zu “Microsoft Flight Simulator 2024”, den du weiter unten ansehen kannst. Was nicht heißt, dass es ein Update für den bestehenden Simulator ist, sondern eine neue Version, die wie der Name sagt 2024 kommt.

Darin kann man dann auch richtige Karrieren starten. Als Spieler hast du die Möglichkeit zur Brandbekämpfung aus der Luft, Suche und Rettung, Helikopter-Frachttransport, Luftrettung, Erntebestäubung, Bergrettung, Luftbau, VIP-Charterdienste und vieles mehr.