Nintendo: Kein neues F-Zero wegen Mario Kart

So zumindest die interne Vermutung warum seit fast 20 Jahren kein neuer Titel erschienen ist.

Obwohl Nintendo ständig deren Klassiker aufleben lässt, wie beispielweise Pikmin, Metroid und sogar Super Mario RPG, bleibt F-Zero nach wie vor auf der Strecke! Fans der futuristischen Rennserie werden jedes Jahr auf’s Neue enttäuscht! Nun gibt der Vater von Captain Falcon, Takaya Imamura, höchstpersönlich seinen Eindruck über diese Situation preis.

Warum Nintendo?

Die Antwort kennt nur Nintendo warum wir seit fast 20 Jahren (!) kein neues F-Zero gesehen haben, allerdings gibt sich ein Nintendo Veteran zu Wort, dem das Franchise nicht weniger am Herzen liegt als allen Fans. Der nun sich in wohlverdienter Pension befindende Designer Takaya Imamura, welcher Captain Falcon aber auch Fox McCloud (Starwing, Lylatwars und Starfox) gearbeitet hat, hat in einem Interview mit dem videogamechronicle.com seine Vermutung preisgegeben, weshalb Nintendo die Rennen von F-Zero nicht mehr stattfinden lässt.

Was sagt der Vater von Captain Falcon?

Imamura glaubt, dass es an Mario Kart liegt. Der Hauptfokus liegt einfach an diesem Titel, da es das beliebteste Rennspiel von Nintendo ist, sowie auch Mario Kart 8 zu den erfolgreichsten Videospielen (Platz 6) aller Zeiten gehört (Mario Kart 8 Deluxe natürlich inbegriffen). Mario Kart 8 Deluxe allein hat schon mehr als 53 Millionen Exemplare verkauft (mit dem Wii U Titel sind wir in Summe bei über 62 Millionen verkaufter Exemplare)! Zudem stehen die hohen Kosten im Weg, welche ein neues F-Zero mit sich bringen würden. Aber auch Präferenzen würden hier mitspielen. Schließlich bevorzugt Super Mario Schöpfer Shigeru Miyamoto Starfox über F-Zero!

Das große Ganze

Miyamoto denkt über Nintendo immer als Ganzes nach. Deshalb bleiben einzelne Titel wie F-Zero auf der Strecke. Nintendo möchte aber auch nicht immer ein Risiko eingehen, weswegen ein Wiederbeleben von alten Franchisen besonders evaluiert werden. Dies wird aber nicht nur in Japan gemacht, sondern auch die westlichen Studios werden dabei mit einbezogen.

F-Zeros auf der Nintend Switch

F-Zero scheint von Nintendo vergessen worden zu sein. Allerdings nicht so ganz. Schließlich gibt es Möglichkeiten die futuristischen Rennen der Zukunft stattfinden zu lassen. Mit Switch Online kann man das allererste F-Zero auf dem Super Nintendo via dem hauseigenen Emulator spielen. Mit dem etwas teureren Upgrade namens Switch Online+ kann man sogar F-Zero X auf dem Nintendo 64 Emulator neu erleben.

Durch F-Zero entstand Mario Kart

F-Zero zählt zu den besten Rennspielen aller Zeiten und war ein Launchtitel für die Super Nintendo Konsole. Aus dessen Fortsetzung wurde übrigens das erste Mario Kart! Die Serie wurde dann erst auf dem Nintendo 64 mit F-Zero X und auf dem Nintendo GameCube mit F-Zero GX fortgesetzt. Der letzte Teil war F-Zero Climax (2004) für den Game Boy Advance welcher exklusiv nur in Japan erhältlich gewesen ist.

F-Zero war dennoch immer präsent

Auch wenn kein Spiel mehr darauf erschienen ist, so wurde das F-Zero Franchise nie ganz vergessen. So bekam die Serie mit Figuren und Strecken Cameos in diversen Titeln wie Nintendo Land, Mario Kart 8 oder Smash Bros.

Schade, dass ein neues F-Zero so lange auf sich warten lässt. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Auch Takaya Imamura nicht. Er hat schon einmal betont, dass er ein neues F-Zero auf einer künftigen Konsole als eine grandiose Idee bezeichnet. Wer nicht?

