Nintendo Switch: Wurde eine Marke für einen neuen Donkey Kong Titel eingetragen?

Nintendo hat eine neue Donkey Kong Marke mit einigen Details eingetragen. Normalerweise werden bekannte Marken mit neuen Details nur aktualisiert. So soll endlich mit einem Nachfolger von Donkey Kong: Tropical Freeze zu rechnen sein.

Die neuee Marke von Donkey Kong verfügt auch über Inhalte, wie der besondere Part: “herunterladbare Programme für portable und elektronische Konsolen”. Diese Eigenschaften klingen sehr nach der Nintendo Switch Konsole.

Nintendo has updated the trademark for Donkey Kong. Rather than being a routine extension of an existing trademark, this is a new trademark with updated verbiage pertaining specifically to video games, including "downloadable programs for portable and electronic consoles." pic.twitter.com/UgWpK8VHwH

— Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) July 1, 2022