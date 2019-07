Der Nintendo Switch Online-Dienst erhält in diesem Monat einige weitere Retro-Klassiker, um das System weiterhin zu unterstützen. Während die Veröffentlichung von Spielen mit zwei Spielen pro Monat ein langsamer Tropfen war (manchmal drei, abhängig von der Region), blieben sie zumindest konstant. Zusammen mit Donkey Kong 3 und Wrecking Crew gibt es eine raffinierte neue Funktion, mit der die Spieler im Rückspulmodus viel Spaß haben werden.

Zunächst gehen wir mit den beiden Spielen für Juli weit zurück. Es handelt sich um Donkey Kong 3, das dritte Spiel in der beliebten Arcade-Serie, in dem Mario durch Stanley ersetzt wird, der versucht, sein Gewächshaus vor dem Amoklauf von Donkey Kong zu schützen haben.

Am interessantesten ist jedoch, dass neben den beiden Spielen die Funktion zum Zurückspulen verfügbar sein wird. So kann man die ZL- und ZR-Tasten gedrückt halten und alle NES-Titel im Dienst zurückspulen. Das sollte einige der herausfordernderen Teile älterer Spiele ein wenig überschaubarer machen. Zusammen mit Donkey Kong 3 und Wrecking Crew wird es am 17. Juli in Nintendo Switch Online verfügbar sein.