Nintendo Switch OLED: Verzögerungen bei Vorbestell-Käufern

Nintendo Switch OLED-Modell erscheint am 8. Oktober 2021.- (C) Nintendo

Wann bekommen Käufer ihr Nintendo Switch OLED-Modell? Weltweit wurden Vorbesteller darüber informiert, dass sie ihre neue Konsole später bekommen. Nicht nur in Deutschland und Österreich.

Es häufen sich die Versandprobleme mit der Nintendo Switch OLED, nicht nur bei uns. Verschiedene Einzelhändler aus Großbritannien, den USA und Australien können für morgen nicht die Nintendo Switch OLED ausliefern. Käufer stehen im Dunkeln.

Henttee aus Großbritannien twitterte, dass der User seine neue Nintendo-Konsole erst kommenden Mittwoch kommen werde. Also 5 Tage später, als angenommen.

Was ist der große Unterschied zwischen Switch OLED und normaler Switch?

Der wichtigste Faktor, der für die 50 Euro teurere Switch OLED spricht, ist der Bildschirm. Im Gegensatz zur normalen Switch (2019-Modell) gibt es intern keine großen Änderungen, aber das größere 7-Zoll-OLED-Display macht den Unterschied. Es gibt noch weitere kleinere Ergänzungen wie den breiten verstellbaren Ständer, ein neues Dock (das angeblich 4K-tauglich wäre) und eine verbesserte Audio-Ausgabe.

Der Bildschirm ist eine bemerkenswerte Verbesserung. Das OLED-Modell fühlt sich allgemein “hochwertiger” an, als eine normale Nintendo-Konsole.

Welche Switch-Konsole soll man jetzt kaufen?

Wem die 50 Euro mehr nicht stören, und wer auch gerne unterwegs auf einen größeren Bildschirm spielt: Ganz klar das OLED-Modell. Wer eine Standard-Switch daheim hat und meistens auch nur am Fernseher spielt: Der braucht sich keine neue Konsole holen. Außer Nintendo bringt in 2 Jahren tatsächlich eine Switch Pro, die auch tatsächlich 4K am Fernseher wiedergibt.

Die Nintendo Switch OLED-Modell erscheint am 8. Oktober 2021, auch wenn einige Käufer einige Tage länger warten müssen. Im stationären Handel wird es das eine oder andere Geschäft morgen geben, dass vielleicht eine Switch OLED lagernd hat. Bei Amazon.de ist die Konsole derzeit “nicht verfügbar”.