Nintendo Switch: Offizieller Joy-Con-Ladeaufsteller kommt!

Nintendo hat nun Joy-Con-Ladeaufsteller vorgestellt, welcher am 17.10.2024 erscheinen soll. Wir gehen darauf ein, warum dieses Zubehör erst 7 Jahre nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch Konsole kommen könnte.

Die Nintendo Switch Ladeaufsteller

Nintendo stellt Joy-Con-Ladeaufsteller vor. Auffällig ist, dass der Ständer entfernt werden kann, sodass beim Laden gespielt werden kann. Eine tolle Sache, wenn man nicht darüber nachdenkt und ignoriert, dass Nebenhersteller schon von Anfang an solche Ladestationen angeboten haben. Diese auch zu einem viel faireren Preis, als Nintendo je bereit wäre zu gestalten.

Charge your #NintendoSwitch Joy-Con controllers and Nintendo Entertainment System controllers with the Joy-Con Charging Stand (Two-Way) accessory, available October 17th. pic.twitter.com/ayNdvHTppL — Nintendo UK (@NintendoUK) July 18, 2024

Wie man an den Bildern sieht, ist der Ladeaufsteller auch mit den Nintendo Switch NES Kontrollern kompatibel.

Warum nur so spät?

Warum Nintendo erst im vermutlich letzten Jahr der Nintendo Switch Konsole anbietet, könnte mehrere Gründe haben. Entweder hat man tatsächlich vergessen dies anzubieten oder es hat mit der kommenden Nachfolgerkonsole zu tun, welche bis Ende März des nächsten Jahres vorgestellt werden soll.

Was der Ladeaufsteller mit der nächsten Nintendo Konsole zu tun haben könnte

Glaubt man manchen Gerüchten, so soll die nächste Nintendo Konsole auch wieder über eine Art Joy-Cons verfügen. Diese sollen aber nicht mit einer Schiene, sondern mit Magneten an der Konsole haften. Eine Eigenschaft über die, die aktuellen Joy-Cons nicht verfügen. Allerdings könnten die Joy-Cons mit der nächsten Nintendo Konsole kompatibel sein. Damals konnte man auch noch den Game Cube Kontroller an der Nintendo Wii anstecken und später waren auch die Wii Remotes mit der Wii U Konsole kompatibel. Aus dem Grund, dass sich wahrscheinlich die nächsten Kontroller und deren Befestigung von der, der Nintendo Switch unterscheiden werden, aber trotzdem vermutlich eine Abwärtskompatibilität vorhanden sein wird, macht es Sinn Ladeaufsteller für die Joy-Cons anzubieten.

Auch der Nintendo Switch Pro Controller soll kompatibel sein!

Angeblich soll der Nintendo Switch Pro Controller bei der nächsten Konsole wieder verwendet werden können. Das klingt zwar aus Nintendos Sicht betrachtet, wirtschaftlich weniger sinnvoll, wurde aber bereits schon in den Nintendo Wii U Tagen so gehandhabt. Denn die Wiimotes der Vorgängerkonsole Wii, waren bei der Wii U vollends einsetzbar.

Die von Nintendo am längsten lebende Konsole

Die Nintendo Switch wird bald die am längsten überlebende Nintendo Konsole sein, da sie die längste Zeit nicht von einem Nachfolger abgelöst worden ist. So ist die Nintendo Switch schon seit 2.694 Tagen im Rennen und ist damit allerdings noch immer auf Platz 2. Der NES hat ohne einen Nachfolger zu bekommen für 2.868 Tage existiert. Die aktuelle Konsole wird diesen Rekord allerdings bald brechen.

Ein starkes Nintendo Switch Jahr

Die Nintendo Switch hat noch viel vor. So wird Nintendo noch aus allen Rohren schießen und uns mit Donkey Kong Country Returns HD, Mario & Luigi: Brothership, Metroid Prime 4: Beyond, okémon Legends: Z-A, Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Super Mario Party Jamboree und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom beglücken.

Damit uns zu der ganzen Spieleflut nicht der Saft ausgeht, gesellt sich jetzt noch ein Ladeaufsteller hinzu. Was für ein Abgang!

Quelle: x.com via NintendoUK