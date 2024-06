Donkey Kong Country Returns HD: Preis entzürnt die Fans

Die Fans sind nicht zufrieden mit dem Preis von Donkey Kong Country Returns HD, dem kommenden Remake des Wii-Plattformers von Retro Studios aus dem Jahr 2010. Es ist der neueste Donkey-Kong-Titel, der auf der Switch erscheinen wird. Während der letzten Nintendo Direct wurde bekannt gegeben, dass das polnische Studio Forever Entertainment S.A. am 16. Januar 2025 eine verbesserte Version von Donkey Kong Country Returns veröffentlichen wird. Der Titel kann ab sofort im Nintendo eShop vorbestellt werden, aber Fans der Serie haben einen Aspekt des Remakes für die Switch kritisiert.

Auf der Plattform Reddit stellen viele den Preis von rund 60 Dollar beziehungsweise Euro für Donkey Kong Country Returns HD infrage. Ein Nutzer findet es sogar lächerlich, für das Remake so viel Geld zu verlangen. In einem anderen Thread, in dem über den Preis des kommenden Spiels von Forever Entertainment S.A. diskutiert wurde, wies jemand darauf hin, dass Titel anderer beliebter Nintendo-Reihen für deutlich weniger Geld verkauft werden, wie etwa das Switch-Remaster von Metroid Prime. Dieses Game erschien im letzten Jahr mit einem Preisschild von 40 Euro.

Donkey Kong Country Returns HD ist für viele Fans zu teuer

Andere betonten jedoch, dass die Donkey-Kong-Spiele in der Vergangenheit die Metroid-Veröffentlichungen übertroffen hätten, und fügten hinzu, dass die Marke Donkey Kong aufgrund des Auftauchens des Helden in dem erfolgreichen Film von Super Mario Bros. in aller Munde sei. Ein Donkey-Kong-Country-Themenbereich in der Super Nintendo World der Universal Studios Japan soll ebenfalls in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eröffnet werden, was die Popularität der Reihe weiter unterstreicht. Die mit Spannung erwartete Erweiterung des Parks sollte eigentlich im Frühjahr eröffnet werden, doch die Universal Studios Japan gaben im April bekannt, dass die Eröffnung verschoben wurde, ohne weitere Details zu nennen.

Werbung

Donkey Kong ist auch 43 Jahre nach seiner Erschaffung durch den legendären Game Designer Shigeru Miyamoto eines der beliebtesten Maskottchen von Nintendo. Neben Donkey Kong Country Returns wurden mit Mario vs. Donkey Kong und Donkey Kong Country: Tropical Freeze zwei weitere Klassiker der Serie für Switch neu aufgelegt und gehören zu den meistverkauften Spielen für den Handheld. Einige der meistverkauften Spiele für das SNES und das N64, die weithin als die besten Heimkonsolen ihrer jeweiligen Generation gelten, waren ebenfalls DK-Titel. Trotz der Kritik am Preis wird erwartet, dass Donkey Kong Country Returns HD genauso erfolgreich sein wird wie seine Vorgänger. Dem Eintrag im Nintendo eShop zufolge wird das Spiel 9 GB Speicherplatz benötigen. Damit wäre es etwa 2,4 GB größer als das Switch-Remake von Donkey Kong Country: Tropical Freeze aus dem Jahr 2018.

Was ist Donkey Kong Country Returns?

Donkey Kong Country Returns ist ein 2.5D-Jump-’n’-Run-Videospiel, das von Retro Studios für die Spielkonsole Wii entwickelt wurde. Es wurde in den USA am 21. November 2010, in Europa am 3. Dezember 2010 und in Japan am 9. Dezember 2010 veröffentlicht1. Das Spiel basiert auf dem erfolgreichen Super-Nintendo-Spiel Donkey Kong Country aus dem Jahr 1994, das vom britischen Softwarestudio Rare entwickelt wurde.