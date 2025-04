Marathon kommt NICHT per Shadowdrop – aber Closed Alpha steht bevor

Die Spekulationen rund um einen möglichen „Shadowdrop“ (plötzliche Veröffentlichung) des PvP-Extraction-Shooters Marathon von Bungie haben sich (vorerst) zerschlagen. Laut Insider Tom Henderson geht es nicht um einen sofortigen Release – sondern um den baldigen Start einer Closed Alpha.

Was hat Tom Henderson wirklich gesagt?

In einem neuen Beitrag relativierte Henderson seine eigene Andeutung vom Vortag, die durch ein vielsagendes GIF für große Erwartungen gesorgt hatte (via X.com): „Ich sollte mit meinen GIFs vor dem Schlafengehen vorsichtiger sein – es geht um Closed-Alpha-Stuff, nicht um einen Shadowdrop.“

Damit ist klar: Marathon wird nicht unangekündigt veröffentlicht, wie es einige Fans gehofft hatten. Stattdessen steht wohl eine Ankündigung zur geschlossenen Alpha und der Start der Anmeldung kurz bevor.

Wann erscheint Marathon dann wirklich?

Auch wenn es sich „nur“ um eine Alpha handelt, bedeutet das nicht automatisch, dass der Release in weiter Ferne liegt. Reddit-Nutzer verweisen darauf, dass beispielsweise Destiny’s Alpha nur drei Monate vor dem Launch stattfand.

Logische Schlussfolgerung: Wenn Bungie jetzt Gameplay zeigt und bereits Feedback in einer Closed Alpha einholen will, ist ein Release im Sommer 2025 sehr wahrscheinlich, so die Reddit-Community.

Insider und Journalisten wie Paul Tassi und andere Community-Mitglieder vermuten deshalb einen Launch zwischen August und September -also noch vor dem Release-Monster GTA 6 im Herbst.

Was bedeutet das für PS5-Spieler?

Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte PlayStation im dritten Quartal einige echte Schwergewichte im Programm haben:

Ein heißer Sommer für PlayStation-Fans – vorausgesetzt, Bungie liefert!

Kein Shadowdrop, aber bald Closed Alpha: Marathon nähert sich langsam dem Release. Auch wenn Henderson die Hype-Welle gebremst hat, bleibt die Vorfreude berechtigt. Mit etwas Glück spielen wir noch in diesem Sommer – vorausgesetzt, Bungie sieht keinen Bedarf für größere Änderungen nach dem Alpha-Feedback. Immerhin dauert die Entwicklung des Spiels schon ewig an. Erstes echtes Gameplay-Material bekommen wir am 12. April zu sehen.