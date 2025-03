God of War: Neue Nebenstory soll noch 2025 erscheinen – spielt sie in Griechenland?

Laut dem bekannten Insider Jeff Grubb arbeitet Sony an einem neuen God of War-Projekt, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Doch es handelt sich dabei nicht um eine Remaster-Sammlung, sondern um eine völlig neue Nebenstory. Die große Frage ist: Kehrt Kratos in diesem Spiel nach Griechenland zurück?

Was steckt hinter dem neuen God of War-Spiel?

Grubb teilte die Information auf Bluesky und stellte klar, dass es sich nicht um eine God of War-Remaster-Collection handelt. Stattdessen soll Sony an einer neuen Geschichte arbeiten, die nicht direkt Teil der Hauptreihe ist. Ob Kratos selbst im Mittelpunkt steht oder vielleicht ein anderer Charakter wie Atreus die Hauptrolle übernimmt, bleibt noch unklar.

Tom Henderson, ein weiterer gut informierter Insider, behauptet, dass das Spiel ein Prequel sei und „junger Kratos zurück nach Griechenland reist“. Falls das stimmt, könnte die Story in Kratos‘ Vergangenheit eintauchen und die Lücke zwischen God of War 3 und dem Reboot von 2018 schließen.

Wie könnte das Gameplay aussehen?

Die Diskussion über das neue Spiel hat die Fan-Community in Aufruhr versetzt. Einige spekulieren, dass es ein eigenständiges Abenteuer im Stil von Spider-Man: Miles Morales sein könnte – also eine kürzere, aber hochwertige Erfahrung, die auf dem Gameplay von God of War Ragnarök basiert.

Andere Fans sind skeptisch und fürchten, dass das Spiel nicht das klassische God of War-Feeling einfangen könnte. Besonders die Idee, Atreus als spielbaren Hauptcharakter einzusetzen, stößt auf gemischte Meinungen.

„Ich hoffe nicht, dass Atreus der Hauptcharakter wird. Die besten Teile der letzten Spiele waren mit Kratos – und die schlechtesten waren, wenn man jemand anderen spielen musste.“

„Wenn Atreus die Hauptfigur wird, muss er ein Nahkampf-Waffen-Set bekommen, das sich wirklich gut anfühlt. Seine Magie und Gestaltwandlung sind cool, aber es braucht mehr.“

„Ich finde, sein Kampfstil ist einfach nicht so befriedigend wie der von Kratos. Vielleicht könnten sie ihn überarbeiten, aber aktuell fühlt sich das nicht nach God of War an.“

Andere wiederum sind optimistischer.

„Atreus hätte das Potenzial, ein besserer Kämpfer als Kratos zu sein. Er kann Magie ohne Artefakte nutzen und sich in Tiere verwandeln – das könnte ein einzigartiges Gameplay bieten.“

Wird Sony das Spiel bald ankündigen?

Laut Grubbs Quellen wird das neue God of War-Projekt nicht beim nächsten State of Play-Event präsentiert. Stattdessen könnte Sony die Enthüllung für ein spezielles Jubiläums-Event aufsparen – möglicherweise im November 2025, wenn God of War Ragnarök drei Jahre alt wird.

Ob das Spiel tatsächlich in Griechenland spielt oder ob Kratos‘ Vergangenheit auf andere Weise erkundet wird, bleibt offen. Doch eines ist klar: Die Rückkehr von God of War werden viele Fans feiern.

Ob 2025 tatsächlich dieses Prequel-Spiel kommt oder nicht muss sich noch herausstellen. Andere Gerüchte deuten bereits auf ein neues Kratos-Abenteuer, dass zum Ende der PS5-Ära erscheinen soll. Außerdem soll es eine Remastered Collection zu älteren Titeln geben. Sony hat also großes Interesse an seinem äußerst erfolgreichen God of War-Franchise.