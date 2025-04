Modern Warfare 2 & 3: Comeback der Klassiker rückt näher – Altersfreigabe gesichtet

Die Zeichen verdichten sich, dass die originalen Modern Warfare 2 & 3 bald auf die aktuelle Konsolengeneration zurückkehren – und möglicherweise sogar im Xbox Game Pass landen. Der neueste Hinweis: Beide Spiele wurden am 3. April von der australischen Prüfbehörde eingestuft, wie Insider-Gaming.com zuerst berichtete – und das als Cross-Gen-Versionen für 2025.

Welche Modern Warfare-Spiele wurden eingestuft?

Bewertet wurden:

Modern Warfare 2 – PS5 Cross-Gen Edition

Modern Warfare 3 – Cross-Gen Edition (ohne Plattformangabe)

Beide Titel erhielten eine MA 15+ Freigabe, was in Australien dem „ab 16“-Siegel entspricht. Das wirklich Spannende: In der Beschreibung wurden arabische Ziffern verwendet – also „MW2“ und „MW3“ statt der sonst üblichen römischen „MWII“ und „MWIII“. Das deutet stark auf die Originalspiele von 2009 und 2011 hin – nicht auf die Reboots von 2022 und 2023.

Kommt bald die Game Pass-Ankündigung?

Bereits im Februar berichteten Insider, dass Modern Warfare 2 (2009) noch im März oder April in den Xbox Game Pass aufgenommen werden soll. Jetzt, wo die Altersfreigaben öffentlich sind, scheint ein offizieller Release nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Der Begriff „Cross-Gen“ weist darauf hin, dass diese Neuauflagen für alte und neue Konsolen gleichzeitig erscheinen, also beispielsweise für Xbox One und Series X/S oder PS4 und PS5. Das spricht entweder für eine leicht überarbeitete Version der Originalspiele – oder für eine direkte Portierung mit besserer Performance.

Mit den neuen Altersfreigaben und früheren Game Pass-Leaks scheint ein Re-Release von MW2 & MW3 (2009/2011) fast sicher. Ob als Shadowdrop, Game Pass-Zugabe oder Collection – Fans der goldenen Call of Duty-Ära dürfen gespannt sein.