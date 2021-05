Nintendo Switch: Miitopia – Spieler kreieren unglaubliche Figuren

Miitopia: Das Spiel feiert seinen Release am 21. Mai 2021. - (C) Nintendo

Seit dem Release des Demos der Neuauflage von Miitopia für die Nintendo Switch zeigen die Fans wieder einmal wie talentiert sie sind. Mit dem nun verbesserten Mii Creator ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Diese sind von den Fans bereits tausendfach genutzt worden. Was dabei herauskommt ist beachtlich!

Switchtopia

Der Erscheinungstermin vom Remaster von Miitopia, dessen Original vom Nintendo 3DS stammt, rückt immer näher. Seit das Demo auf der Nintendo Switch erhältlich ist, zeigen die Fans der Welt wieder was sie können. Natürlich wollte man mit dem Design sich nicht zu weit vom Original weg bewegen. Wie man sieht, tut das der Kreativität keinen Abbruch, sondern scheinen die neuen Möglichkeiten, wie die neuen Farben oder Platzierungen der Eigenschaften im Gesicht, die Fans herauszufordern das undenkbare möglich zu machen.

Bekannte Gesichter

Hier ein Design eines Reddit-Users von einem nicht unbekannten Helden aus einer nicht unbekannten Videospiel-Reihe:

Hier noch weitere mehrere kreative Umsetzungen von einem anderen Reddit-User:

Nintendo Wii präsenter denn je

Alles in allem versetzt uns das Ganze zurück in die Zeit in der die Nintendo Wii den Konsolenmarkt beherrschte. Die Möglichkeit ein Abbild seiner selbst zu erstellen war sehr begrenzt, aber trotzdem spaßig. Genau deshalb macht auch die erweiterte Version richtig Spaß! Auch wenn die neuen Funktionen immer noch bescheiden sind, so bleibt Nintendos eigenständiger Anime-Look und damit der ganze Charme erhalten.

Dass Nintendo Fans extrem kreativ sein können, haben sie schon immer bewiesen. Lange vor der Mario Maker Reihe gab es unzählige Hacks von Super Mario Bros. Titeln.

Das Remaster scheint eine sehr gelungene Nintendo Switch Umsetzung eines Nintendo 3DS Titels zu sein. Wir hätten gerne mehr davon. Wie beispielsweise die Klassiker Mario Kart 7, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass oder The Legend of Zelda: Spirit Tracks.

Miitopia erscheint am 21. Mai 2021 für die Nintendo Switch.

Dass die Nintendo Switch mit ihrem Handheld-Modus den Nintendo 3DS abgelöst hat, dürfte nun bestätigt sein. Offiziell wurde das ja nie gesagt.

