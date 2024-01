Nintendo Switch: Mario vs. Donkey Kong Remake bekommt einen zwei Spieler Modus!

Nintendo hat mittlerweile nach Ankündigung des Trailers im September neues Bildmaterial veröffentlicht, welches uns ein paar Neuerungen des Remakes von Mario vs. Donkey Kong präsentiert. Neben neuen Welten und Mechaniken wird der Klassiker ebenso erstmals einen Zweispielermodus erhalten.

Nintendo und die Geheimnistuerei

Nintendo ist bekannt dafür die Entwicklung seiner Videospiele bis auf den letzten Drücker geheim zuhalten. Vom Mario vs. Donkey Kong Remake haben wir bisher nur einen Trailer bekommen. Aber je näher das Veröffentlichungsdatum rückt, desto mehr lässt sich Nintendo in die Karten schauen. So erfahren wir nun, dass es sich hierbei nicht nur um ein saloppes Remake handelt, sondern auch interessante Neuerungen implementiert werden. Beispielsweise ist der neue Koop Modus eine große Verbesserung zum Original.

Zweispielermodus

Nintendo hat nun Bildmaterial präsentiert, welches uns den neuen Koop-Modus vorstellt. Was bedeutet, dass man zu zweit spielen kann. In diesem Zweispielermodus steuert man Toad und ist eine willkommene Unterstützung um die Puzzle-Rätsel zu lösen.

Find out if two heads really are better than one in #MarioDonkeyKong's new co-op mode! Pass a controller to a friend and tackle the puzzle-platforming challenges together (and let Toad get a bit of glory too!). pic.twitter.com/6pti41xjM8 — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 26, 2024

Weitere Neuerungen

Für Mario vs. Donkey Kong hat sich Nintendo zudem neue Mechaniken einfallen lassen. Ebenso wird das Remake zwei neue Welten beinhalten, welche mit neuen Gegnern und neuer Musik daherkommen. Zudem können Zusatzlevel und Expertenlevels freigespielt werden. Auch ein Zeit-Modus wurde eingebaut, sowie ein sich wechselnder Schwierigkeitsgrad, welcher Spieler die Probleme in den 130 Leveln haben, das Leben leichter machen soll.

Unique problems require unique solutions! 💨 Think outside the box and you’ll be solving your way through the new stages featured in #MariovsDonkeyKong! pic.twitter.com/wxXGCHLa1N — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 25, 2024

Die Mario vs. Donkey Kong Reihe

Erst 2004 gab es ein Rematch der Rivalen, welches die neue Reihe von Puzzle Platformern namens Mario vs. Donkey Kong einläutete, welches sechs Nachfolger bekam: March of the Minis (2006), Minis March Again! (2009), Mini-Land Mayhem! (2010), Minis on the Move (2013), Tipping Stars (2015), Mini Mario & Friends: Amiibo Challenge (2016).

Bei dem kommenden Titel handelt es sich um ein Remake des ersten Teils der Reihe, welcher 2004 für den Game Boy Advance erschienen. Mario vs. Donkey Kong wird exklusiv für die Nintendo Switch am 16. Februar 2024 erscheinen.

Quellen: x.com via NintendoEurope, x.com via NintendoAmerica